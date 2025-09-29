Bihar Chunav: दशहरा पर खुलेगा NDA का पत्ता! सीट बंटवारे पर Jitan Ram Manjhi का बड़ा एलान
Bihar NDA Seat Sharing: बिहार में NDA गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मुला तय माना जा रहा है. लेकिन जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर कही ये बात.

September 29, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई खुलासा नही हुआ है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए में सीट का बंटवारा दशहरा के बाद तय हो जाएगा. फिर मांझी ने दावा किया कि दशहरा के बाद एक बैठक में सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी. गौरतलब है कि एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी. हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे. जबकि चिराग पासवान ने संख्या से ज़्यादा गुणवत्ता पर ज़ोर दिया था.

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए दशहरा के बाद सीटों का बंटवारा किया करेगा. तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अच्छे काम को भी अलग नजरिए से देखते है. वे जनता को गुमराह कर रहे है. वे सिर्फ़ बातें करते है लेकिन उनको करना कुछ नहीं है.

पिछली बार की तरह हो सकता सीट बंटवारा

बीते दिनों सूत्रों के हवाले से खबर थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय है. कहा जा रहा था कि JDU 102 सीटों पर बीजेपी 101 सीटों पर और चिराग की पार्टी एलजेपी (R) 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी (जिसमें एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट शामिल हो सकती है).  हम-RLM 10-10 सीटें मिल सकते है. कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा एक दो सीटों से घट बढ़ सकता है और कुछ सीटों की अदला-बदली भी हो सकती है. हालांकि एनडीए ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है.

पिछले चुनाव में सीटों का गणित

2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल जेडीयू ने कुल 243 विधानसभा सीटों में से 115 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी अहम भूमिका निभाई थी. जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा (सेक्युलर) ने सात सीटें जीती थी. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) जो भाजपा के साथ गठबंधन में थी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे.

