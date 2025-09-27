Bihar Election 2025: Rahul-Tejashwi पर Giriraj Singh का बड़ा आरोप! कह दी ये चौंकाने वाली बात

Bihar Chunav 2025: बिहार का सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. नेताओं की ओर से लगातार तीखा हमला बोला जा रहा है. इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अगर राहुल गांधी एक साधारण परिवार में पैदा होते, तो उनके गांव और मोहल्ले के लोग भी उन्हें नहीं पहचान पाते. एक सामान्य परिवार में जन्म लिए नरेन्द्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे है. वे दुनिया के सबसे महान नेता है. राहुल गांधी दुनिया भर में घूम-घूम कर भारत का अपमान करते है. गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को ‘नालायक’ और ‘देशद्रोही’ तक कह दिया. उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय सेना की बहादुरी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया और कहा कि वे ‘पाकिस्तान की भाषा’ बोलते है.

गिरिराज ने राहुल गांधी पर हमला बोला (Giriraj attacked Rahul Gandhi)

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों पर आपत्ति जताते हुए उन पर भारत की आलोचना करने और देश की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया. हालिया आलोचना में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए ‘नेपो किड’ शब्द का इस्तेमाल किया और उनके विज़न डॉक्यूमेंट को ‘भारत विरोधी’ और ‘बिहार को गाली देना’ बताया. उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है और कांग्रेस राजद पर निर्भर है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों अपने विरोधियों, खासकर राहुल गांधी और ओवैसी पर जमकर हमला बोल रहा है.

ओवैसी पर क्या बोले गिरिराज? (What did Giriraj say on Owaisi?)

ओवैसी ने किशनगंज से अपनी सीमांचल यात्रा शुरू की है और एलान किया है कि इस बार हम किसी भी कीमत पर बिहार में भाजपा को जीतने नहीं देंगे. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी चाहे जितना मुसलमान-मुसलमान चिल्ला लें, इस बार उन्हें कोई वोट नहीं देगा. उनका वोट बैंक तेजस्वी यादव पहले ही ले चुके है. भाजपा सरकार बनाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता. गिरिराज सिंह ने महागठबंधन और कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बिहार के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है. उन्होंने महागठबंधन के ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ और विजन डॉक्यूमेंट की आलोचना करते हुए उन्हें भारत विरोधी और बिहारियों का अपमान बताया.

क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के कोच का रंग अलग क्यों होता है और उनका मतलब क्या है?