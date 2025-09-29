Seat Samikaran: जहां से शुरू हुई रघुवंश बाबू की सियासत, जानिए बेलसंड का चुनावी इतिहास
Seat Samikaran: जहां से शुरू हुई रघुवंश बाबू की सियासत, जानिए बेलसंड का चुनावी इतिहास

Belsand Assembly Election 2025: बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक बेलसंड विधानसभा सीट है. इस सीट पर 2020 में राजद के संजय कुमार गुप्ता को जीत मिली थी. कैसा रहा है चुनावी इतिहास.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: September 29, 2025 12:24:51 PM IST

Belsand Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई. इसी बीच आज हम बेलसंड विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे.

सबसे पहले बेलसंड सीट के बारे में जानेगे

सीतामढ़ी जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है. इस जिले में 8 विधानसभा सीट है. इसमें रीगा, बथनाहा (एससी), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर और बेलसंड है. बेलसंड विधानसभा क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है.  पूर्वी चंपारण में 3 शिवहर में 1 और सीतामढ़ी में 2 शामिल है. मधुबन, चिरैया और ढाका पूर्वी चंपारण में है. जबकि शिवहर विधानसभा सीट शिवहर, रीगा और बेलसंड सीतामढ़ी में शामिल है. बेलसंड सीट के लिए पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था.

2000 में राजद की पहली जीत

2000 के चुनाव में राजद के राम स्वार्थ राय को पहली बार जीत मिला था. उन्होंने समता पार्टी के राणा रणधीर सिंह चौहान को 31,401 मतो से हरा दिया था.

2005 में लोजपा की जीत

2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुआ था. पहला चुनाव फरवरी 2005 में हुआ था. इस चुनाव में लोजपा की सुनीता सिंह ने राजद के राम स्वार्थ राय को 7,205 मतों से हरा दिया था. फिर दूसरा चुनाव अक्टूबर 2005 में हुआ लेकिन इस चुनाव में राजद के संजय कुमार गुप्ता ने जदयू की सुनीता सिंह को 1,383 मतों से हरा दिया था.

2010 में जदयू की जीत

सुनीता सिंह 2010 में चुनाव जीती थी लेकिन इस बार उन्होंने लोजपा से नहीं बल्कि जदयू से चुनाव लड़ी. उन्होंने राजद के संजय कुमार गुप्ता को 19,580 मतों से हरा दिया था.

2015 में जदयू की सुनीता सिंह चौहान ने फिर से जीत हासिल की थी. ​​उन्होंने लोजपा के मोहम्मद नासिर अहमद को 5,575 मतों से हराया था.

2020 में राजद की जीत

2020 में राजद के संजय कुमार गुप्ता ने यह सीट जीती है. उन्होंने जदयू की सुनीता सिंह चौहान को 13,931 मतों से हराया था.

