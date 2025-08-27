Bihar CM: बिहार में सीट शेयरिंग की चर्चा के बीच नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली

शैलेंद्र की रिपोर्ट, CM NItish Kumar, Bihar: बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ हैं।
बिहार में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए मैदान में हैं। इसके बीच एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी कवायद चल रही है। इसके बीच सीएम नीतीश कुमार मंगलवार की शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए।
सितंबर के पहले सप्ताह में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग फाइनल
वैसे इसे सीएम का निजी दौरा बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें, तो ये एनडीए के लिए काफी अहम दौरा साबित हो सकता है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज है। माना जा रहा है, कि सितंबर के पहले सप्ताह में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो सकती है।
दिल्ली दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर सकते हैं। उनको जेडीयू ने पहले से ही समर्थन दे रखा है। साथ ही कुछ और मुलाकातें होने की बात भी सामने आ रही है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात
माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। इसके बाद बुधवार की शाम सीएम वापस पटना लौट सकते हैं।
दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने मुलाकात की। वो एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने जान भवन में आयोजित छात्र संवाद में भाग लिया। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान की नीतीश कुमार से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। जब ये मुलाकात हुई, उस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद रहे।
बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है
एनडीए के घटक दलों में जेडीयू, बीजेपी, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एलजेपी रामविलास शामिल हैं। इन्हीं के बीच सीट बंटवारा होना है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसमें पीछे सीटों की संख्या आधार बन सकती है। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में जिस तरह से बीजेपी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, वो भी आधार बन सकता है।
पिछले दिनों बिहार दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो रही है, जब होगी तो उसके बारे बताया जाएगा। वहीं, बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि सितंबर में सब चीजें फाइनल हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा सीट बंटवारा है।
बिहार में राजनीतिक एकजुटता
एनडीए की ओर से बिहार में शुरू से ही राजनीतिक एकजुटता दिखाई जा रही। जिला के बाद अब विधानसभा स्तर पर एनडीए की घटक दल सम्मेलन कर रहे हैं, पहला दौर पूरा हो चुका है। इसके अलावा बिहार दौरे पर जब पीएम आते हैं, तो घटक दलों के नेताओं के बीच एकता दिखती है। बिहार में एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेडीयू की ओर ने 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया है।
