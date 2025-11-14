Home > Chunav > Yadav Dominate Seat: NDA या महागठबंधन, बिहार की यादव बहुल सीटों पर कौन आगे? जानें यहां

Yadav dominate seat Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए  जातीय समीकरण काम करता है. यह कोई अपवाद नहीं है.

By: JP Yadav | Published: November 14, 2025 7:04:25 AM IST

Yadav dominate seat Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार में ऐसी कई सीटें हैं, जहां पर यादव बहुल हैं. यहां पर जीत-हार का गणित यादवों की वोटिंग पर निर्भर करता है. बिहार में यादव परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल के वोटर माने जाते हैं. विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव या फिर अन्य चुनाव बिहार में यादव ज्यादातर सीटों पर एकमुश्त होकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोटिंग करता है. RJD भी इस बात जानती है, इसी वजह से वह यादव उम्मीदवारों को टिकट भी देती है. बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से मधेपुरा भी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि यादव बहुल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) कभी भी जीत नसीब नहीं हुई. यहां पर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अब तक चार बार जीत दर्ज की है.

जानें यादव बहुल सीटों का कैसा है हाल?

ब्रह्मपुर
छपरा
छतरपुर
चिरैया
दानापुर
दरभंगा ग्रामीण
डुमरांव
फतुहा
फारबिसगंज
गायघाट
गोपालगंज
गोविंदपुर
हसनपुर
हिसुआ
जगदीशपुर
जाले
जहानाबाद
झाझा
झंझारपुर
कस्बा
केवटी
खगड़िया
खजौली
मधेपुरा
मधुबनी
महिषी
महुआ
मनेर
मढ़ौरा
मोहिउद्दीननगर
निर्मली
पालीगंज
परसा
फुल पारस
 

