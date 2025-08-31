Home > झारखंड > Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन

Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन

Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है यह यात्रा

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 31, 2025 20:02:35 IST

Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है यह यात्रा
Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है यह यात्रा

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Voter Adhikar Yatra: बिहार में कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मिलकर वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में होने जा रहा है। इस समापन कार्यक्रम को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री केशव महतो कमलेश, मंत्री बंधु तिर्की सहित कई विधायक रविवार को रांची से पटना रवाना हुए।

झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल 

यात्रा के समापन कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। उनके पटना पहुंचने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हेमंत सोरेन की मौजूदगी से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ गया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि यह यात्रा बिहार चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को मजबूत संदेश देगी।

Om Bidla in Puri: संसद भवन में दिखेगी ओडिशा की झलक, जगन्नाथ रथ यात्रा के पवित्र पहिए होंगे स्थापित

यात्रा को बिहार की जनता ने पुरजोर समर्थन दिया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रवाना होने से पहले कहा कि वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह सफल रही है। उन्होंने कहा कि “लोकसभा चुनाव में जिस तरह से केंद्र सरकार ने वोट चोरी किया, राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को जनता के बीच रखा है। इस यात्रा को बिहार की जनता ने पुरजोर समर्थन दिया है और यह साफ संकेत है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।”

इंडिया गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है यह यात्रा 

यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता को संबोधित किया। महंगाई, बेरोजगारी और किसान संकट जैसे मुद्दों को लोगों के बीच उठाया गया। पार्टी नेताओं का दावा है कि इस अभियान ने जनता में नया भरोसा जगाया है।
अब 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसका भव्य समापन होगा। इस दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं, हेमंत सोरेन की मौजूदगी से कार्यक्रम में झारखंड का राजनीतिक रंग भी दिखाई देगा।
बिहार चुनावी माहौल में यह यात्रा और उसका समापन इंडिया गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है।

अचानक RSS चीफ Mohan Bhagwat की तारीफ क्यों करने लगे मुख्तार अंसारी के भाई? किसे दी सीख लेने की सलाह

Tags: biharhemant sorenjharkhandpatnaVoter Adhikar Yatra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन
Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन
Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन
Voter Adhikar Yatra: 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?