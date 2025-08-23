Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > ‘अपने’ रूठे तो ‘पोल खोल’ पर उतर आए Lalu Yadav के नेता, गिनाए विधायक पति के पाप, PM Modi की रैली के बाद का भूकंप

Bihar Politics news: राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा- "पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के 78 विधायक थे। उनमें से चार तो पहले ही चले गए, अब अगर दो और चले गए, तो क्या फ़र्क़ पड़ता है। जनता का भरोसा हमारे साथ है और सीटें हमारी ही रहेंगी।"

Published By: Shivani Singh
Published: August 23, 2025 16:26:00 IST

Bihar Politics news: बिहार की राजनीति में उठा पटक शुरू है। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को एक बार फिर झटका लगा है। आपको बता दें कि नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाशवीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर नज़र आए, जिसके बाद उनके दल बदलने की अटकलें तेज़ हो गईं। इससे पहले, साल की शुरुआत में राजद के चार विधायक एनडीए में शामिल हो गए थे। अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस सियासी हलचल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। 

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा- “पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के 78 विधायक थे। उनमें से चार तो पहले ही चले गए, अब अगर दो और चले गए, तो क्या फ़र्क़ पड़ता है। जनता का भरोसा हमारे साथ है और सीटें हमारी ही रहेंगी।”

राजद प्रदेश अध्यक्ष ने नवादा विधायक पर बोला तीखा हमला 

बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने नवादा विधायक विभा देवी पर तीखा हमला बोला। हालाँकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि उनके पति राजबल्लभ यादव को हाल ही में हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में बरी कर दिया है। मंगनी लाल मंडल ने यह भी कहा कि इसमें सरकार की भूमिका संदिग्ध थी। मंगनी लाल मंडल ने आरोप लगाया कि सरकार ने सबूतों को कमज़ोर किया, जिसकी वजह से उन्हें बरी कर दिया गया।

बिहार चुनाव से पहले नया अध्यक्ष BJP को मिलेगा, 88 बड़े नेताओं के साथ RSS ने किया मंथन, एक सुझाव कॉमन

राजबल्लभ यादव को आजीवन कारावास की सज़ा

दरअसल, नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में राजबल्लभ यादव को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें विधायक पद से भी हाथ धोना पड़ा था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद 2020 में राजद ने उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया और वह नवादा से विधायक बन गईं। अब उनके मोदी के मंच पर जाने से राजनीति गरमा गई है।

राजद अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने वालों पर कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है, उन्हें भविष्य में टिकट ही नहीं दिया जाएगा। “जनता का समर्थन लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ है। उन्होंने कहा कि जो लोग निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ते हैं, जनता उन्हें चुनाव में जवाब देगी।”

चार विधायक पहले ही टूट चुके हैं

गौरतलब है कि 2024 की शुरुआत में सत्ता परिवर्तन के बाद राजद को बड़ा झटका लगा था। प्रह्लाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और संगीता कुमारी पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। इनमें से संगीता कुमारी को भाजपा ने प्रवक्ता बनाया था, जबकि नीलम देवी मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी हैं। चेतन आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन और जदयू सांसद लवली आनंद के बेटे भी हैं।

Bihar election: पीएम की सभा में पहुंचे आरजेडी के दो विधायक, बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल

