कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!
Home > बिहार > कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!

कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!

Siwan News: सिवान पुलिस को सूचना मिली थी कि अयूब खान और उसके भाई रईस खान के गिरोह के सदस्य किसी बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश रच रहे हैं. सूचना के आधार पर ग्यासपुर गांव में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई.

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 9, 2025 6:05:38 PM IST

कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सिवान में बड़ा पुलिस एक्शन देखने को मिला है. सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में बुधवार की सुबह एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता अयूब खान के घर पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने एके-47, कार्बाइन, दोनाली बंदूक और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अयूब खान और उसके भाई रईस खान के गिरोह के सदस्य किसी बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश रच रहे हैं. उसी सूचना के आधार पर देर रात एसपी मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और तड़के सुबह ग्यासपुर गांव में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई.

यह भी पढ़ें: Ritesh Pandey कौन हैं? जिसे PK ने करगहर से दिया टिकट, बिहार चुनाव में आजमाएंगे अपनी किस्मत!

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

एसपी मनोज कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान तीन लोगों, अब्दुल कलाम आजाद, बाबू अली और समीना खातून को गिरफ्तार किया गया. छापेमारी का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-1) अजय कुमार सिंह ने किया. एसटीएफ, जिला आसूचना इकाई, और सिसवन थाने की टीम ने इस अभियान को सफल बनाया.

छापेमारी के दौरान अयूब खान और उसके कुछ सहयोगी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आसपास के खेतों और बागीचों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन फिलहाल अयूब खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. एसपी ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में है अयूब खान

अयूब खान हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में शामिल हुआ था, जबकि उसका भाई रईस खान रघुनाथपुर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहा था. सूत्रों के मुताबिक, राजनीतिक रसूख के सहारे इन दोनों भाइयों ने अपने पुराने आपराधिक नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर लिया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए और क्या इसका लिंक किसी बाहरी हथियार तस्करी गिरोह से है.

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने कहा- ‘यह कार्रवाई सिवान पुलिस और एसटीएफ की एक बड़ी सफलता है. हमने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. इस नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी. किसी राजनीतिक दबाव में आकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.’

उन्होंने आगे बताया कि रईस खान पहले से ही 52 मामलों में आरोपित है और उस पर हत्या, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के गंभीर आरोप हैं. पुलिस को शक है कि बरामद हथियार चुनाव से पहले क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के लिए जुटाए गए थे.

यह भी पढ़ें: बिहार में वोटिंग से पहले ही महागठबंधन में CM फेस पर घमासान! तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी मुखर, कांग्रेस क्यों चुप? 

Tags: bihar assembly election 2025Bihar Election 2025bihar newsBihar Vidhan Sabha Chunav 2025biharelection-hero-3biharelectionnewsSiwan News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!
कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!
कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!
कौन है गैंगस्टर रईस खान? जिसके घर से एके-47 और कार्बाइन बरामद, ओसामा के खिलाफ लड़ने वाला है चुनाव!