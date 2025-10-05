‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे
Home > बिहार > ‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे

‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे

Bihar Assembly Election 2025: दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि पीएम ने खुद कहा था कि पहले हिंदुस्तान में पैदा होना शर्म की बात थी.

By: hasnain alam | Published: October 5, 2025 8:34:29 PM IST

Shatrughan Sinha On Bihar Election
Shatrughan Sinha On Bihar Election

Bihar Election 2025: दिग्गज अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद और शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेशी दौरे और बयानों पर खुलकर समर्थन जताया है. पटना में  शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को ‘परिपक्व और काबिल नेता’ करार देते हुए कहा कि उनकी आलोचना करने वाले पहले अपना दामन साफ करें. साथ ही, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर उन्होंने कहा कि वोट चोरी की कोशिश करने वालों को अब 100 बार सोचना पड़ेगा.

राहुल गांधी की हालिया कोलंबिया यात्रा और इस दौरान लोकतंत्र प्रणाली पर दिए बयान को लेकर बीजेपी जमकर आलोचना कर रही है. हालांकि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसका पुरजोर बचाव किया. उन्होंने कहा, राहुल गांधी बहुत ही परिपक्व नेता बन चुके हैं. वे नेशनल आइकॉन हैं, बहुत काबिल हैं. शक्ति के मामले में ब्लैक बेल्ट हैं, लेकिन उनकी वाणी बहुत दुरुस्त होती है. जो लोग इनके बारे में बोल रहे हैं, पहले अपना दामन देख लें कि विदेश में जाकर उन्होंने क्या-क्या कहा.

चुनाव आयोग का फैसला बहुत जल्दी आ गया- शत्रुघ्न सिन्हा

शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि पीएम ने खुद कहा था कि पहले हिंदुस्तान में पैदा होना शर्म की बात थी. शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम काटने के विवाद पर कहा, -चुनाव में नाम काटने की बात में कुछ तथ्य जरूर दिखता है. हम 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कटे नामों पर सवाल खड़े होते हैं. चुनाव आयोग का फैसला बहुत जल्दी आ गया.’

उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोप का समर्थन करते हुए कहा- ‘उन्हें ही नहीं, बहुत लोगों को लगता है. इस बार लोग चुनाव आयोग को खुली आंखों से देख रहे हैं, शायद वोट चोरी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा.’ सिन्हा ने केंद्र सरकार पर एसआईआर को साजिश बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी और तेजस्वी जैसे लोकप्रिय नेताओं की वजह से विपक्ष मजबूत है.

एसआईआर को लेकर जारी है विवाद

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद चरम पर है. विपक्ष का आरोप है कि गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं, जो वोट चोरी की साजिश है. तेजस्वी यादव ने इसे ‘वोटबंदी’ करार देते हुए चुनाव आयोग को ‘गोदी आयोग’ कहा है. राजद नेता ने दावा किया कि बीजेपी-नीतीश गठबंधन जनमत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

Tags: bihar assembly election 2025Bihar Election 2025bihar newsbiharelectionnewsShatrughan Sinha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे
‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे
‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे
‘राहुल गांधी बन चुके हैं बहुत मैच्योर’, शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी के किस भाषण की दिलाई याद? BJP पर खूब बरसे