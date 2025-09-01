Home > बिहार > Bihar Politics: जेल जाएंगे प्रशांत किशोर! Sanjay Jaiswal ने दी खुली धमकी, भेजा नोटिस

Bihar News: संजय जायसवाल ने कहा, "अपना व्यवसाय फलने-फूलने के लिए वह किसी भी जिले में जाते हैं और अहंकार में चूर होकर जनप्रतिनिधियों पर झूठे आरोप लगाते हैं ताकि उनका राजनीतिक व्यवसाय चलता रहे।

Published: September 1, 2025 16:02:17 IST

Sanjay Jaiswal: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सोमवार (01 अगस्त) को प्रशांत किशोर पर लगे आरोपों को लेकर उन्हें नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग हैं जो तरह-तरह के सफल व्यवसाय करते हैं, हालाँकि प्रशांत किशोर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है।

‘जनप्रतिनिधियों पर झूठे आरोप लगाते हैं’

संजय जायसवाल ने कहा, “अपना व्यवसाय फलने-फूलने के लिए वह किसी भी जिले में जाते हैं और अहंकार में चूर होकर जनप्रतिनिधियों पर झूठे आरोप लगाते हैं ताकि उनका राजनीतिक व्यवसाय चलता रहे। चंपारण में उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने छावनी के रेलवे ओवरब्रिज का एलाइनमेंट पेट्रोल पंप के लिए बदलवाया था।”

उन्होंने कहा, “मैं किसी राजनीतिक व्यापारी के झूठे आरोपों से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और इसीलिए मैंने इस पर कानूनी नोटिस जारी किया है। बेतिया की जनता जानती है कि अभी जो सड़क है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग थी और उसके बीच में पुल बना दिया गया है। प्रशांत किशोर जैसे अहंकारी व्यक्ति को कोई कुछ भी समझाए, वह यही कहेगा क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के चरित्र का मज़ाक उड़ाना है।”

प्रशांत किशोर से 15 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा

संजय जायसवाल ने कहा कि मैंने 15 दिन का समय दिया है। या तो वह अपने बयान का सबूत दें या मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, वरना मैं मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भिजवा दूँगा।

