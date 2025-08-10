Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > Exclusive: बिहार जीतने के लिए क्या है जनसुराज की तैयारी? प्रशांत किशोर ने खुलकर बताया

Exclusive: बिहार जीतने के लिए क्या है जनसुराज की तैयारी? प्रशांत किशोर ने खुलकर बताया

बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर जमीनी स्तर से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं । उनकी पार्टी जनसुराज ने महा गठबंधन और एनडीए के लिए इस बार लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है।

Prashant Kishor Exclusive: बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस क्रम में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक सवाल के जवाब में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, “हमसे कोई नहीं डरता। हम किसी तरह के गुंडे नहीं हैं। हमें पुलिस सुरक्षा नहीं मिली हुई है।” मैं एक साधारण परिवार का साधारण लड़का हूँ, सत्ता में बैठे लोग जनता से डरते हैं।”

प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ज़रिए दिल्ली में 86 लाख रुपये का फ्लैट ख़रीदने के खुलासे के बाद, उनके दिए गए जवाब पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपये लेने की बात स्वीकार कर ली है। यह बताकर वह फंस गए हैं। अब उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बाकी 61 लाख रुपये किससे लिए? वरना हम 7 दिन में बता देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर मंगल पांडे को कर्ज़ लेना ही था, तो उन्होंने ख़ुद कर्ज़ क्यों नहीं लिया? उन्होंने अपने पिता के खाते से कर्ज़ लेकर अपनी पत्नी को क्यों भेजा?

प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया

प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे झूठ बोल रहे हैं और सवाल पूछा कि क्या उनके विभाग ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को एनओसी दी थी या नहीं और क्या 450 एम्बुलेंस के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये एम्बुलेंस कंपनी को दिए गए थे या नहीं?

प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे से सवाल किया पांडे का जवाब किशनगंज के एमजीएम कॉलेज को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी पलटवार किया कि जब तक स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं देता, यूजीसी डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं देता।

उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल की मदद से दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा था। बदले में स्वास्थ्य विभाग ने एनओसी दे दी, जिससे एमजीएम कॉलेज को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता मिल गई।

बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की क्या है तैयारी 

बता दें, धीरे-धीरे चुनावी रंग में रंगने लगा है। सभी राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है लेकिन चुनाव के रंग को और चटक बना दिया है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने। प्रशांत किशोर इस चुनाव में एनडीए और महा गठबंधन के इतर एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर जमीनी स्तर से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं । उनकी पार्टी जनसुराज ने महा गठबंधन और एनडीए के लिए इस बार लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है।

