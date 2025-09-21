बिहार की राजनीति में नहीं थम रहा अपशब्द विवाद! PK बोले ‘चुनावी फिक्स मैच’, तेजप्रताप यादव ने भी दे दिया बड़ा बयान

Bihar politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है. पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणियों का मामला सुर्खियों में रहा, और अब खबर है कि तेजस्वी यादव की जनसभा से खुद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है. इस घटना ने चुनावी गर्माहट को नई दिशा दी है और पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग को भड़काया है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस घटना को जन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों को पागल करार दिया है. जानिए इस विवाद के पीछे की राजनीति, नेताओं की प्रतिक्रियाएँ और बिहार की जनता इस पर क्या कह रही है.

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश

दरअसल जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दी गई गालियों को लेकर राजनीतिक दलों पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को “चुनावी फिक्सिंग मैच” बताया है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी या उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, या जिनके खिलाफ भाजपा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उनके लिए यह चुनाव फिक्सिंग मैच है. उनका कहना है कि यह सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है.

जनसुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में बिहारी युवाओं को दी जा रही गालियों को कैसे रोका जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई कहती हैं. किशोर ने इसे “जनता को मूर्ख बनाने” की रणनीति बताया.

नरेन्द्र मोदी की माँ के लिए तेजप्रताप ने क्या कहा?

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद नेता रोहिणी आचार्य के एक्स-पोस्ट और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माँ के खिलाफ उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी मेरी बहन, मेरी माँ या नरेन्द्र मोदी की माँ के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह पागल हो गया है.

तेज प्रताप यादव ने महुआ विधायक को पागल बताते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहे हैं. तेज प्रताप ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी, जनशक्ति जनता दल और बिहार गठबंधन तब तक विरोध प्रदर्शन करेगा जब तक उन्हें जेल नहीं भेज दिया जाता.

जीतन राम मांझी ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में राजद की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जो भी उत्तेजित होता है, वह अभद्र भाषा और गंदी हरकतों का सहारा लेता है. राजद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे सुर्खियाँ बटोरने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय और अपमानजनक हैं. मांझी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि बिहार के मतदाता उनके कार्यों की बारीकी से जांच करेंगे और चुनाव में उन्हें करारा जवाब देंगे.”

दरअसल, शनिवार को तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था. वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए. आरोप है कि मंच के नीचे से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए. महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भी मंच पर मौजूद थे. एनडीटीवी ने इस मुद्दे पर उनसे बात की. मुकेश रोशन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

