Patna News: प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को देश बर्दाश्त नहीं करेगा,नित्यानंद का बयान

पटना से शैलेन्द्र की रिपोर्ट, Patna: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों की ओर से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दोनों पार्टियों को कटघरे में खडा करते हुए बिहार और देश के लोगों से माफी मांगने की मांग कि और कहा कि बिहार के लोग यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए।

प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं है क्योंकि जिस मंच से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से माफी नहीं मांगना यह बताता है कि राहुल गांधी और तेजश्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नही विरोधी दल के लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा को गाली गलौज करने का मंच बना कर रख दिया है।

संविधान को मजाक

बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उजियारपुर से लोकसभा सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि आजकल राहुल गांधी और तेजस्वी संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे हैं लेकिन इनलोगो ने संविधान को मजाक बना कर रख दिया है। क्या राहुल गांधी को नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है? क्या राहुल गांधी को यह नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं किसी पार्टी के नहीं? और यह जानने के बाद भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है इसका जवाब देश के लोग देंगें।

जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तत्काल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश के लोगों से माफी मांगे अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी.. प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर बिहार के 14 करोड लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और इसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है..