Patna Metro: राजधानी पटना में जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रही है मेट्रो रेल

Patna Metro: राजधानी पटना में जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रही है मेट्रो रेल

Patna Metro: मेट्रो डिपो से स्टेशन तक में सुरक्षा, सुविधाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचे की नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने की समीक्षा

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 3, 2025 22:12:00 IST

Patna Metro: मेट्रो डिपो से स्टेशन तक में सुरक्षा, सुविधाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचे की नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने की समीक्षा
Patna Metro: मेट्रो डिपो से स्टेशन तक में सुरक्षा, सुविधाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचे की नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने की समीक्षा

पटना, बिहार से शैलेंद्र की रिपोर्ट    भारतीय निर्वाचन आयोग (Election commission of India) ने भले ही बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान अभी नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारी में सक्रिय हैं। इसी कड़ी में सत्तासीन NDA सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार चुनाव पूर्व अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में

Patna Metro: भारतीय निर्वाचन आयोग (Election commission of India) ने भले ही बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान अभी नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारी में सक्रिय हैं। इसी कड़ी में सत्तासीन NDA सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार चुनाव पूर्व अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राजधानी पटना में मेट्रो रेल अब जल्द ही रफ़्तार पकड़ने वाली है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने बुधवार को पटना मेट्रो परियोजना के दो प्रमुख स्थलों मेट्रो डिपो और जीरो माइल मेट्रो स्टेशन का दौरा कर कार्य प्रगति का जायजा लिया। मेट्रो डिपो में मंत्री जीवेश कुमार ने आधुनिक रौलिंग स्टॉक (मेट्रो ट्रेनों) का निरीक्षण किया और उनके संचालन एवं रख-रखाव के लिए निर्मित विशेष सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।जीरो माइल मेट्रो स्टेशन पर उन्होंने यात्री केंद्रित डिज़ाइन की भी समीक्षा की। जिसमें यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रणालियों, सुविधाएं और सुगम एवं आरामदायक यात्रा के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा भी शामिल है।

PMRCL के प्रबंध निदेशक अभय कुमार सिंह ने मंत्री जीवेश कुमार को दी विस्तृत जानकारी 

इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (पीएमआरसीएल) के प्रबंध निदेशक अभय कुमार सिंह ने मंत्री जीवेश कुमार को अबतक की प्रगति और आगामी परिचालन के विभिन्न चरणों की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नगर विकास मंत्री का यह निरीक्षण इस विश्वास को पुष्ट करता है कि पटना मेट्रो शहर को सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।

मेट्रो ट्रॉयल रन हुआ शुरू 

पटना मेट्रो के एक रूट पर जल्दी ही परिचालन शुरू होनेवाला है। इसको लेकर मेट्रो प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही है। पहले सितंबर की शुरुआत में ही मेट्रो चलने की बात हो रही थी, लेकिन ट्रायल रन की वजह से इसमें समय लगा, लेकिन अब मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया है। 

CM नीतीश ने भी मेट्रो कार्यों की समीक्षा की थी 

हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो के काम की समीक्षा की थी और उन जगहों का दौरा किया था, जहां पर काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सीएम ने मेट्रो परिचालन से जुड़े पदाधिकारियों को जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया था। 

मेट्रो सेवा उपलब्ध होने से मिलेगी जाम से आज़ादी 

पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू होने से शहर की एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। अभी लोगों को शहर के जाम में घंटो फंसना पड़ता है, लेकिन मेट्रो शुरू होने से लोग आसानी और समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। मेट्रो का किराया भी ऑटो और ई रिक्शा जैसा है, जिसमें न्यूनतम किराया दस रुपए तय किया गया है।

Patna Metro: राजधानी पटना में जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रही है मेट्रो रेल

Patna Metro: राजधानी पटना में जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रही है मेट्रो रेल
Patna Metro: राजधानी पटना में जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रही है मेट्रो रेल
Patna Metro: राजधानी पटना में जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रही है मेट्रो रेल
Patna Metro: राजधानी पटना में जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रही है मेट्रो रेल
