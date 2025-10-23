Home > Chunav > महागठबंधन में सीट पर नहीं लेकिन CM चेहरे को लेकर बन गई बात, जानें किसके नाम पर लगी मुहर!

Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच सूत्रों ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने पर सहमति बन गई है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 23, 2025 9:25:38 AM IST

Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच सूत्रों ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने पर सहमति बन गई है.

चुनावी नारे का अनावरण

राजद सूत्रों के अनुसार महागठबंधन के सभी घटक दल तेजस्वी के नेतृत्व पर सहमत हो गए हैं और आज बाद में इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है. संभावना है कि पार्टियां तेजस्वी के नेतृत्व में अपने चुनावी नारे – “चलो बिहार, बदलें बिहार” का भी अनावरण करेंगी.

आखिरी घंटों तक चली बातचीत

यह घटनाक्रम नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन हुआ है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आखिरी घंटों तक चली. संकट को सुलझाने के अंतिम प्रयास में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गठबंधन सहयोगियों के बीच मध्यस्थता करने के लिए बुधवार को पटना पहुंचे.

पहुंचने पर गहलोत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की ताकि गठबंधन के भीतर तनाव को कम किया जा सके. गठबंधन में राजद, कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं और लगभग एक दर्जन सीटों पर आंतरिक मतभेद चल रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए X पर लिखा. “आज राजस्थान के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ मेरी एक सार्थक चुनावी चर्चा हुई,” 

चर्चा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, गहलोत ने गठबंधन में दरार की खबरों को कमतर आंकते हुए कहा कि 243 सीटों वाली विधानसभा में, 5-10 सीटों पर “दोस्ताना लड़ाई” कोई बड़ा मुद्दा नहीं है.

वर्तमान में, महागठबंधन एक दर्जन सीटों पर सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव का सामना कर रहा है. पहले चरण के बछवाड़ा, राजापाकर और बिहारशरीफ निर्वाचन क्षेत्रों में, नाम वापस लेने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है.

लालगंज में, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है, और प्राणपुर (कटिहार) और अन्य सीटों पर दोनों दलों से केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए सहमति बनी है.

राजद ने सोमवार को अपने 143 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की, जबकि कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की घोषणा की है. गठबंधन 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनावों से पहले अपनी अंतिम सूची तैयार करने की कोशिश कर रहा है. इंडिया ब्लॉक के दोनों सहयोगी दल छह निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे तौर पर आमने-सामने होंगे.

जीविका दीदी को लेकर किया बड़ा एलान

गठबंधन में तनाव के बीच, राजद ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो वह जीविका दीदी समुदाय के कार्यकर्ताओं को स्थायी नौकरी देगी, कुल 1.5 करोड़ जीविका दीदियों में से लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को 30,000 रुपये मासिक वेतन देगी.

इन महिलाओं को दिए गए ऋण माफ किए जाएंगे, दो साल तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे और 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा. उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर राजद सरकार बनाती है तो संविदा कर्मचारियों की नौकरियों को स्थायी किया जाएगा.

इस बीच, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण के बाद बिहार में कांग्रेस को बढ़ती अशांति का सामना करना पड़ रहा है. कई पार्टी नेताओं ने इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है.

नेतृत्व के निर्णयों से असंतुष्ट ये नेता कल पार्टी के राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, जिससे राज्य इकाई के भीतर आंतरिक उथल-पुथल और बढ़ जाएगी.

