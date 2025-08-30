Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!

Bihar election news: बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा हैं। सीट के बंटवारे को लेकर पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में है। एनडीए में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने की चर्चाओं के बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने फिर बड़ा दावा किया है। पटना में आयोजित हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के बीच आम सहमति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन तभी मज़बूत रहेगा जब सभी दलों के बीच सम्मानजनक समझौता होगा। अगर समानता नहीं होगी तो यह गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि लोजपा (रा) केवल 20 सीटों तक सीमित रहेगी।

43-137 सीट सम्मानजनक

चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास) के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने इससे पहले भी सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि हम सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मेरी राय है कि 43 से 137 सीटों के बीच की सीटें सम्मानजनक होंगी। हालाँकि, उन्होंने इसे अपनी निजी राय भी बताया।

VP elections: राष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का हेमंत सोरेन ने किया समर्थन

‘लोजपा को 20 सीटें मिलेंगी’ खबर का किया खंडन

अरुण भारती ने अपनी मांग के समर्थन में तर्क दिया कि 2015 में हमने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2020 में हमने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसे में इन दोनों के बीच की सीटें हमारे लिए सम्मानजनक होंगी। भारती ने उस खबर का भी खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले में लोजपा को 20 सीटें मिलेंगी।

अरुण भारती ने कहा कि यह पहली बार होगा जब हमारी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बड़े दलों की ज़िम्मेदारी है कि वे सभी का सम्मान करते हुए साथ चलें। उन्होंने दावा किया कि फिलहाल सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

‘ यह चुनाव दो दशकों की राजनीति तय करेगा’

भारती का कहना है कि यह चुनाव बिहार में अगले डेढ़ से दो दशकों की राजनीति तय करेगा। अगले डेढ़ से दो दशकों तक बिहार का नेता कौन होगा, यह इसी चुनाव से तय होगा। हम बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट के विज़न को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसी के तहत चिराग पासवान 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा में 9 ज़िलों के लोगों को संबोधित करेंगे।