Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!

Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!

LJP (R) announcement: पटना में आयोजित हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 30, 2025 21:58:07 IST

Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!

Bihar election news: बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा हैं। सीट के बंटवारे को लेकर पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में है। एनडीए में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने की चर्चाओं के बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने फिर बड़ा दावा किया है। पटना में आयोजित हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के बीच आम सहमति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन तभी मज़बूत रहेगा जब सभी दलों के बीच सम्मानजनक समझौता होगा। अगर समानता नहीं होगी तो यह गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि लोजपा (रा) केवल 20 सीटों तक सीमित रहेगी।

43-137 सीट सम्मानजनक 

चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास) के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने इससे पहले भी सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि हम सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मेरी राय है कि 43 से 137 सीटों के बीच की सीटें सम्मानजनक होंगी। हालाँकि, उन्होंने इसे अपनी निजी राय भी बताया।

VP elections: राष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का हेमंत सोरेन ने किया समर्थन

‘लोजपा को 20 सीटें मिलेंगी’ खबर का किया खंडन 

अरुण भारती ने अपनी मांग के समर्थन में तर्क दिया कि 2015 में हमने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2020 में हमने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसे में इन दोनों के बीच की सीटें हमारे लिए सम्मानजनक होंगी। भारती ने उस खबर का भी खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले में लोजपा को 20 सीटें मिलेंगी।

अरुण भारती ने कहा कि यह पहली बार होगा जब हमारी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बड़े दलों की ज़िम्मेदारी है कि वे सभी का सम्मान करते हुए साथ चलें। उन्होंने दावा किया कि फिलहाल सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

यह चुनाव दो दशकों की राजनीति तय करेगा’

भारती का कहना है कि यह चुनाव बिहार में अगले डेढ़ से दो दशकों की राजनीति तय करेगा। अगले डेढ़ से दो दशकों तक बिहार का नेता कौन होगा, यह इसी चुनाव से तय होगा। हम बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट के विज़न को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसी के तहत चिराग पासवान 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा में 9 ज़िलों के लोगों को संबोधित करेंगे।

Tags: biharelectionnews
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!
Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!
Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!
Bihar politics 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा(रा), चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया ऐलान!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?