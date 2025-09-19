लालू परिवार में नई बगावत? तेजप्रताप के बाद रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली
बिहार की राजनीति में लालू परिवार फिर सुर्खियों में है. Rohini Acharya के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजद के भीतर की कलह और चुनावी रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. जानें पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Last Updated: September 19, 2025 10:26:08 PM IST

Rohini Acharya social media post: बिहार की राजनीति में फिर से लालू परिवार सुर्खियों में है. कभी तेजप्रताप यादव के बाग़ी सुर से गरमी आई थी और अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट ने नया भूचाल खड़ा कर दिया है. त्याग, साहस और निडरता का ज़िक्र करती रोहिणी की यह पोस्ट सिर्फ़ भावनाओं का इज़हार नहीं, बल्कि परिवार और पार्टी के भीतर की खामोश कलह पर सीधा संकेत माना जा रहा है. जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लालू परिवार के इन संदेशों ने राजनीति को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है.

दरअसल शुक्रवार को अपनी पोस्ट में रोहिणी ने अपने त्याग और साहस का ज़िक्र करते हुए लिखा, “जिन लोगों में अपनी जान जोखिम में डालकर भी बड़े से बड़ा त्याग करने का साहस होता है, उनके खून में निडरता, निर्भीकता और निस्वार्थता दौड़ती है।” उन्होंने अपने पिता लालू यादव का किडनी दान करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। यह पोस्ट न सिर्फ़ उनके निजी संघर्षों की याद दिलाती है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रहे घमासान पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करती है.

सोशल मीडिया पर तूफान

रोहिणी की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी. फ़ॉलोअर्स और समर्थकों ने खूब कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, “प्लीज मेरी किडनी ले लो और प्लीज ये सब बंद करो…” एक और ने लिखा, “कौन बार-बार अपने पिता को किडनी देकर एहसान जताता है? ये पारिवारिक कलह बिहार चुनाव को बर्बाद कर देगी. लालू जी, प्लीज इन लोगों को रोको और तेजस्वी को खुलकर चुनाव लड़ने दो.” एक और यूजर ने लिखा, “क्या इसका संबंध तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के चुनाव लड़ने से है?” लोग इस पोस्ट को पारिवारिक और राजनीतिक संदेश, दोनों के तौर पर देख रहे हैं.

स्पष्ट राजनीतिक संदेश

विशेषज्ञों का कहना है कि रोहिणी का पोस्ट सिर्फ़ भावनाओं का इज़हार नहीं है, बल्कि पार्टी और परिवार की राजनीतिक चालबाज़ियों को भी दर्शाता है. साफ़ संदेश ये है कि सिर्फ़ तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी अपनी भूमिका और ताकत याद दिलाने को तैयार हैं. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही, ऐसे पोस्ट न सिर्फ़ पार्टी की अंदरूनी चालबाज़ियों को उजागर करते हैं, बल्कि चुनावी रणनीति पर भी असर डाल सकते हैं.

