आप भी PM Modi से करना चाहेंगे दोस्ती? यहां जाने सही तरीका

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने अभियान को पूरी तरह से तेज कर दिया है. भाजपा ने बिहार में मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 डिजिटल स्वयंसेवक तैयार किए जाने हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे. पूरे राज्य में इस अभियान के तहत 25 लाख मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अभियान के बारे में कहा है कि यह सिर्फ़ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि जनजागरण का सबसे बड़ा डिजिटल माध्यम है. इसका उद्देश्य जनता और पार्टी के बीच संबंधों को मज़बूत करना और सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों को सीधे लोगों तक पहुंचाना है.

आप कैसे बन सकते हैं मोदी मित्र?

बिहार में इस अभियान की शुरुआत के साथ ही भाजपा ने इसकी तकनीकी रूपरेखा भी जारी कर दी है. जिसके अनुसार मोदी मित्र बनने की प्रक्रिया बेहद आसान है. मोदी मित्र बनने के लिए पार्टी ने 9582157157 नंबर जारी किया है. इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने के बाद, व्यक्ति को व्हाट्सएप पर एक अपडेट के ज़रिए मोदी मित्र बनने की जानकारी मिलती है. इस योजना के तहत, विधानसभा में 10,000 और पूरे बिहार में 25 लाख मोदी मित्र तैयार किए जाएगे.

मोदी मित्र बनने के क्या लाभ हैं?

भाजपा के अनुसार, मोदी मित्र डिजिटल माध्यम से सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी घर-घर पहुंचाने में मदद करेंगे. इसके अलावा, यह युवा शक्ति को जोड़ने और हर मतदाता तक सही जानकारी समय पर पहुंचाने का सबसे बड़ा मंच भी बनेगा. साथ ही, इसके ज़रिए पार्टी विपक्ष के दुष्प्रचार को डिजिटल तरीके से चुनौती देगी. इसके अलावा, भाजपा के अभियान से जुड़ने के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ मोबाइल नंबर के ज़रिए लोगों को मोदी मित्र बनाया जाएगा, मिस्ड कॉल देने के बाद व्यक्ति डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर मोदी मित्र के रूप में जुड़ जाएगा और उसे नियमित अपडेट मिलते रहेंगे.

मोदी मित्र का राजनीतिक महत्व

इस अभियान के बारे में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये अभियान बिहार में लोकतंत्र को मज़बूत करने का भी काम करेगा. उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं. मोदी मित्र इन उपलब्धियों को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे.

ब्रेन खाने वाले खतरनाक अमीबा का केरल में कहर

इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बिल संतोष ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिस तरह से प्रचार कर रहा है, उसे देखकर साफ़ है कि वे चुनाव हार चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काफ़ी विकास हुआ है और मोदी मित्र अभियान जनता तक यह संदेश पहुंचाने का माध्यम बनेगा.