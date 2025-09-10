Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!

तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!

Bihar election 2025: बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम चेहरे को लेकर फिर मतभेद उभर आए हैं। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जनता तय करेगी।

Published By: Shivani Singh
Published: September 10, 2025 17:11:20 IST

तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!

बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर तेजस्वी यादव को आरजेडी ने पहले ही सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस मान्यता से साफ इंकार ही किया है. जब राहुल गाँधी से पूछा जाता है वो भी टाल मटोल कर जवाब देते हैं अब हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की दो दिवसीय बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने एक बार फिर से आरजेडी की इस दावेदारी को चुनौती देते हुए ऐसे बयान दिए हैं, जो गठबंधन के समीकरणों को हिलाने वाले साबित हो सकते हैं. कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का फैसला जनता करेगी, न कि कोई पार्टी या नेता पहले से तय कर सकता है. आइए जानते हैं कांग्रेस की इस नई रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध की पूरी कहानी.

जनता ही तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा

दरअसल दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की दो दिवसीय बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि हम फिर से जनता के बीच हर घर अधिकार यात्रा लेकर जाएंगे. जनता ही तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा. बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी महागठबंधन में सीएम चेहरे के सवाल को टाल गए थे. जबकि आरजेडी और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं.

आपको बता दें कि सीट बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस अल्लावरु ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि अगर गठबंधन में नए साथी आते हैं, तो सभी को समझौता करना होगा, तभी नए साथी को मौका मिलेगा. हर राज्य में अच्छी और बुरी सीटें होती हैं। सीटों का बंटवारा समय पर हो जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि घोषणापत्र महागठबंधन जारी करेगा, कांग्रेस अलग से कोई घोषणापत्र जारी नहीं करेगी. महागठबंधन घोषणापत्र के साथ हर घर अधिकार यात्रा निकालेगा, साथ ही जनता के सामने सीएम चेहरे की भी घोषणा करेगा.

Bihar CM face: शादी हुई नहीं और सुहागरात… कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? सवाल सुनकर आपे से बाहर हो गईं Rohini Acharya!

पप्पू यादव ने कहा ‘कांग्रेस गुणवत्तापूर्ण सीटों से समझौता नहीं करेगी’

बिहार के पूर्णिया से सांसद और जन अधिकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीटों और राष्ट्रीय जनता दल (RJD ) नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर बड़ा बयान दिया है. पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा. विधायक अपनी-अपनी पार्टी का नेता चुनेंगे और फिर गठबंधन मिलकर अपनी पार्टी का नेता तय करेगा.

पिछले विधानसभा चुनावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पिछली बार हमें अच्छी सीटें नहीं मिलीं, जिसकी वजह से नतीजे निराशाजनक रहे. इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष और प्रभारी अपने नेताओं के सम्मान का ध्यान रखेंगे। ताकि हमें अच्छी और अच्छी सीटें मिलें और हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें.” उन्होंने कांग्रेस के लिए मज़बूत और जीतने लायक सीटें भी माँगीं.

SIR पर भी कांग्रेस प्रभारी ने अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि SIR में आधार जोड़ने की हमारी माँग थी, सही फ़ैसला लेने में देरी से उसका असर कम होता है.

Bihar News: बिहार को केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात! बक्सर, भागलपुर समेत इन जिलों को मिलेगा फायदा

Tags: bihar congressBihar Election 2025bihar politics 2025krishna allavarutejashwi yadav cm face
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!
तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!
तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!
तेजस्वी यादव CM फेस नहीं, कांग्रेस के बयान से फिर मच गया सियासी घमासान!