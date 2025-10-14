Bihar election: पहली लिस्ट में BJP ने कितनी महिलाओं को दिया टिकट, यहां लिस्ट और नाम देखें

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में कुल 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी ने अपने अधिकांश प्रमुख नेताओं को फिर से टिकट दिया है. पहली सूची में कुल नौ महिलाओं को टिकट दिया गया है. बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे.

कुल नौ महिलाओं को टिकट दिया गया है

पहली सूची में, भाजपा ने पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी को बेतिया से टिकट दिया है. गायत्री देवी को परिहार विधानसभा सीट से, देवंती यादव को नरपतगंज से, स्वीटी सिंह को किशनगंज से, निशा सिंह को प्राणपुर विधानसभा सीट से, कविता देवी को कोइरा सुरक्षित सीट से, रमा निषाद को औराई सीट से, अरुणा देवी को वारसलीगंज से, श्रेयसी सिंह को जमुई विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

इस प्रकार, पहली सूची में कुल नौ महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. पार्टी ने राज्य के प्रमुख नेताओं सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल और नितिन नवीन को टिकट दिया है। रेणु देवी पहले राज्य की उपमुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पार्टी ने श्रेयसी सिंह पर फिर से भरोसा जताया है.

