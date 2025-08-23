Bihar Report: बिहार में इंजीनियर की पत्नी ने छापे से घबराकर 500 की नोटों की गड्डियां जलाईं, राख से घर की नालियां जाम

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट

Bihar Report: आर्थिक एवं साइबर अपराध इकाई की छापेमारी में ग्रामीण कार्य विभाग का एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर विनोद कुमार धन कुबेर निकला. उसके आवास से 52 लाख के जले और साबुत नोट बरामद हुए हैं. इसके अलावा 26 लाख के जेवर मिले हैं. बीमा पॉलिसी समेत अन्य अचल संपत्ति के कागजात मिले हैं, जिनकी जांच इओयू अधिकारी कर रहे हैं. अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसकी पत्नी पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

कार में उनके पास अवैध रूप से जमा रुपये

जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार को मधुबनी का प्रभार मिला हुआ था, इसके साथ इनको सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था. ईओयू की टीम को इस बात की जानकारी मिली की अभियंता विनोद कुमार अपनी इनोवा कार से प्रभार वाले जिले से सीतामढ़ी से आ रहे हैं. कार में उनके पास अवैध रूप से जमा रुपये हैं. इसी सूचना के आधार पर ईओयू की टीम ने अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड स्थित इंजीनियर के घर पर छापा मारा.

तलाशी के दौरान ईओयू की टीम ने घर की जो स्थिति देखी, उससे वो दंग रह गयी, क्योंकि टीम के आने के भनक विनोद कुमार के घर में लग गयी थी, जिसकी वजह से घर के अंदर रखे रुपयों के बंडल में आग लगा दी गयी. इसके बाद पानी डाल कर उसे नाली के जरिये बहाने की कोशिश की गयी, लेकिन अधजली नोट जाकर घर की नालियों में फंस गयी, जिसकी वजह से विनोद कुमार के घर की सभी नालियां जाम हो गयीं.

इसके बाद ईओयू की टीम ने नगर निगम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नगर निगम के कर्मी मौके पर पहुंचे, जिनकी मदद से नालियों में जमा अधजले नोट बरामद किये गये. जिनकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला कराई गयी.

52 लाख रुपए की बरामदगी

इसके बाद घर की तलाशी ले रही टीम को पानी की टंकी में छिपा कर रखे गये 39,50,000 रुपए सहित क्षतिग्रस्त और जले हुए पांच सौ रुपए नोट मिलाकर 52 लाख रुपए की बरामदगी की गयी है. इसके अलावा 26 लाख के गहने भी इंजीनियर के घर से मिले हैं. ईओयू की टीम ने इंजीनियर को प्रथम दृष्टया गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उनकी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, जिन पर जांच में बांधा डालने का आरोप है.

कुछ और खुलासे हो सकते हैं

वहीं, इंजीनियर के यहां इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद से ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है. विभाग के लोगों के बीच इसको लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. एक इंजीनियर को दो जिलों का चार्ज कैसे मिला, इसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं. साथ ही उसके विभाग के बड़े लोगों से मिले होने की बात कही जा रही है. मामले में ईओयू की टीम की ओर से जांच की जा रही है. माना जा रहा है कि इस मामले में कुछ और खुलासे हो सकते हैं.