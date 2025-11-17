Home > Chunav > भारत नहीं यहां के पैसे से नीतीश कुमार ने जीता बिहार चुनाव, प्रशांत किशोर के दावे के बाद पूरे बिहार में मचा हड़कंप!

Bihar News: विपक्ष अब सत्तरूण NDA पर आरोप लगा रही है. इसी बीच प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित विश्व बैंक के 14,000 करोड़ रुपये के फंड को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए डायवर्ट किया गया,

By: Heena Khan | Published: November 17, 2025 8:13:05 AM IST

bihar chunav result
bihar chunav result


Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में अब घमासान मचा हुआ. विपक्ष अब सत्तरूण NDA पर आरोप लगा रही है. इसी बीच प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित विश्व बैंक के 14,000 करोड़ रुपये के फंड को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए डायवर्ट किया गया, जिससे हाल ही में संपन्न चुनाव प्रभावित हुआ.पार्टी ने इस कदम को “सार्वजनिक धन का स्पष्ट दुरुपयोग और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का अनैतिक प्रयास” बताया और इसकी गहन जांच की मांग की.

बीजेपी ने यहां लगाया विश्व बैंक से लिया पैसा

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार सरकार ने चुनावों से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.25 करोड़ महिला मतदाताओं के खातों में 10,000 रुपये हस्तांतरित किए थे, कई विश्लेषकों के अनुसार, इस कदम ने एनडीए की सत्ता में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा, “इस चुनाव के नतीजे असल में खरीदे गए हैं. 21 जून से मतदान के दिन तक, इस जनादेश को हासिल करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए. जनता के पैसे का इस्तेमाल करके, उन्होंने असल में लोगों के वोट खरीदे. मुझे यह भी पता चला है कि इन नकद हस्तांतरणों के लिए विश्व बैंक से प्राप्त धन का इस्तेमाल किया गया.

विश्व बैंक से बोलै झूठ? 

नेता ने आगे दावा किया कि बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी राशि वसूलने में सक्षम नहीं है, और सरकार के सत्ता में आने के बाद अब लोक कल्याण पर खर्च करने के लिए बमुश्किल ही कोई पैसा बचा है. जन सुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा ने आरोप दोहराते हुए दावा किया कि राज्य का खजाना अब खाली हो गया है.उन्होंने आरोप लगाया, “हमारे पास जानकारी है, जो गलत भी हो सकती है, कि राज्य में महिलाओं को दी गई 10,000 रुपये की राशि 21,000 करोड़ रुपये से दी गई, जो विश्व बैंक से किसी अन्य परियोजना के लिए आए थे. चुनाव आचार संहिता लागू होने से एक घंटे पहले, 14,000 करोड़ रुपये निकालकर राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं को बांट दिए गए.

Delhi Weather: सावधान! Delhi-NCR में होगी ठंड वाली बारिश, शीतलहर का भी दौर शुरू; IMD का अलर्ट

Tags: bihar chunav 2025biharelectionnewsprashant kishoretejashwi yadav
