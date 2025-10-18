Home > Chunav > 35 लाख का सोना, करोड़ों की कारें! Khesari Lal की संपत्ति जानकर दंग रह जाएंगे

35 लाख का सोना, करोड़ों की कारें! Khesari Lal की संपत्ति जानकर दंग रह जाएंगे

Bihar Chunav 2025: खेसारी लाल यादव की राजनीति मैदान में एंट्री हो चुकी है. उन्होंने आरजेडी की छपरा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. चुनाव से पहले उनकी कुल संपत्ति का खुलासा भी हो चुका है. आइये जानते है कितना है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 18, 2025 4:57:13 PM IST

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: भोजपूरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का सितारा बुलंदियों पर है. वे भोजपूरी सिनेमा से राजनीति की दुनिया में कदम रख चुका है. शुक्रवार को उन्होंने छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का जिक्र किया है. आइये जानते है कि भोजपूरी अभिनेता के पास करोड़ रुपये है.

खेसारी लाल यादव कितने अमीर है?

खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के एक लोकप्रिय गायक और अभिनेता है. राजद ने उन्हें बिहार के सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले ही खेसारी पार्टी में शामिल हुए है. उनकी पत्नी चंदा देवी भी शामिल हो गई है. खेसारी अपने हलफनामे मे खुद को 24 करोड़ का रुपये की संपत्ति का मालिक बताया है.

खेसारी ने बताया कि उनके पास 16.89 करोड़ की चल और 7.91 करोड़ की अचल संपत्ती है. उनकी पत्नी के पास 90.02 लाख की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति है. खेसारी के पास 5 लाख नगद और उनकी पत्नी के पास 2 लाख नगद है. भोेजपुरी अभिनेता के पास कई बैंक खाते और 35 लाख के सोने के गहने है. हलफनामे के अनुसार खेसारी लाल यादव की चल संपत्ति में 3 करोड़ की एक लग्जरी कार शामिल है.

ऐसे गुजारा समय

खेसारी लाल यादव ने 100 से ज्यादा फिल्मों मे काम किया है और 5000 से ज्यादा गाना गाया है. खेसारी का कहना है कि वह एक गरीब परिवार से है. उनके पिता सड़क किनारे सामान बेचते थे और रात में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे. एक समय था जब खेसारी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गाय चराते और दूध बेचते थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली में लिट्टी-चोखा बेचना शुरू किया.

दिल्ली में उनकी किस्मत चमकी और उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला. आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और वे एक आलीशान ज़िंदगी जीते हैं.

काजल राघवानी के साथ अफेयर

विवाहित खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ रिलेशनशिप में थे. उन्होंने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर ब्रेकअप हो गया. काजल खेसारी पर इतनी मोहित थीं कि उनसे शादी करने को तैयार थी. हालांकि खेसारी अपनी पत्नी चंदा के प्रति वफादार रहे. इन दिनों उनका नाम अभिनेत्री आकांक्षा पुरी के साथ जोड़ा जा रहा है.

अब देखते हैं कि खेसारी लाल यादव राजनीति में क्या नया मुकाम हासिल करते है.

Tags: biharelectionnewskhesari lal yadavrjdtejashwi yadav
35 लाख का सोना, करोड़ों की कारें! Khesari Lal की संपत्ति जानकर दंग रह जाएंगे

