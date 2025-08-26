bihar Election 2025: राहुल-तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर NDA का हमला, जानिये किस नेता ने क्या कहा?

bihar vidhan sabha chunav 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्माई हुई है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भारतीय निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) निशाना साधने के साथ वोट अधिकारी यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेता लगातार हमलावर हैं, जिनमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटेड भी शामिल है। NDA नेताओं का कहना है कि SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग (Election Commission of India) को निशाने पर लेना गलत है.

नित्यानंद राय के निशाने पर राहुल-तेजस्वी

राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री और बिहार BJP के दिग्गज नेता नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव जी का साथ देने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आई हुई हैं और ये कर क्या रहे हैं? नित्यानंद राय ने कहा कि जिन-जिन नेताओं ने देशभर में बिहारियों पर और बिहार के DNA पर सवाल खड़ा कर दिया हो. BJP नेता ने कहा कि तेजस्वी जी उन नेताओं को बुलाकर उन्हें माला पहना रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे नेताओं को चुनाव 2025 में बिहार की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आने वाले बिहार चुनाव में आपका सुपड़ा साफ होगा।

लगातार हार रहा है विपक्ष

वहीं, राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या विपक्ष चाहता है कि बिहार में बांग्लादेशी वोट दे? क्या ये लोग बिहार को नदान समझते हैं? बिहार की जनता को ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं? जो दो लोग (राहुल गांधी और तेजस्वी यादव) बिहार की गली-गली में घूम रहे हैं यही लोगों ने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। इन लोगों को क्या बिहार नहीं जानता। केंद्रीय मंत्री यह भी कहा कि महागठबंधन के पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बिहार में लगातार चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि बार-बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में लगे हुए हैं। बिहार की जनता सजग है और इन्हें सफल नहीं होने देगी.

झूठ को सच साबित करना चाहते हैं राहुल

मतदाता अधिकार यात्रा’ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो बिहार दौरे पर हैं तो रहें दौरा करना उनका काम है लेकिन झूठ को सच नहीं बना सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों नहीं वो एक भी वोट को दाखिल कर पाए इससे साबित होता है कि ये झूठ को सच साबित करना चाहते हैं।

