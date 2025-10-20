Home > Chunav > Bihar Chunav से पहले RJD को तगड़ा झटका! सासाराम कैंडिडेट को उठा ले गयी पुलिस, जानिए- क्या है पूरा मामला?

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: सासाराम में नामांकन प्रक्रिया के दौरान राजद प्रत्याशी को पुलिस पकड़कर ले गई. अनुमंडल कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 20, 2025 7:49:05 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सासाराम विधानसभा क्षेत्र (208) से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. शाह को सासाराम अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

झारखंड के गढ़वा थाने का पुराना मामला

राजद उम्मीदवार सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी का कारण झारखंड के गढ़वा थाने में दर्ज एक पुराना मामला बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, शाह इसी मामले में वांछित थे. यह घटना उस समय हुई जब वह नामांकन दाखिल करने पहुंचे जहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था.

झारखंड ले जाया गया

गिरफ्तारी के बाद रोहतास पुलिस ने उन्हें स्थानीय थाने ले जाने के बजाय झारखंड पुलिस को सौंप दिया है. खबरों के अनुसार, झारखंड पुलिस की एक टीम उन्हें गढ़वा थाने के मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए झारखंड ले गई है. यह एक अंतर्राज्यीय मुद्दा बन गया है. जिससे सासाराम की राजनीति अचानक गरमा गई है.

राजद खेमे में उथल-पुथल और चुनावी रणनीति पर सवाल

अपने उम्मीदवार की अचानक गिरफ्तारी से राजद समर्थकों में व्यापक दहशत फैल गई है. नामांकन प्रक्रिया के अंतिम समय में उम्मीदवार की तलाश न केवल राजद की चुनावी रणनीति के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि क्षेत्र में महागठबंधन के अभियान पर भी गहरा असर डाल सकता है. पार्टी के सामने अब अपनी उम्मीदवार को खतरे में न डालने के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक कानूनी और राजनीतिक उपाय खोजने की चुनौती है.

Tags: bihar assembly election 2025Bihar Viadhan Sabha Chunav 2025biharelectionnewssasaram newsSatyendra Shahtejashwi yadav
