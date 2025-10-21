Home > Chunav > Bihar चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! 71 करोड़ की शराब-ड्रग्स पकड़ी गई; बांटने की थी साजिश

Bihar चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! 71 करोड़ की शराब-ड्रग्स पकड़ी गई; बांटने की थी साजिश

Bihar Chunav: बिहार चुनाव के दौरान 71 करोड़ रुपये से अधिक की कैश, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त की गई हैं. निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य में 824 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात हैं, जो शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के अंदर करेंगे.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 21, 2025 10:27:01 PM IST

Bihar News
Bihar News

Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने मंगलवार को बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने बिहार में 71 करोड़ से ज़्यादा की कैश, ड्रग्स, शराब और कीमती धातु जब्त की है. 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार एक शराबबंदी वाला राज्य बना हुआ है. चुनाव आयोग ने बताया कि 21 अक्टूबर तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई के जरिए 71.32 करोड़ से ज़्यादा की कैश, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और अन्य अवैध सामान जब्त किया गया है.

6 अक्टूबर को आयोग ने घोषणा की कि राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी. चुनाव आयोग ने बताया कि शिकायत का 100 मिनट के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए है.

2016 से बिहार में शराबबंदी

नागरिक और राजनीतिक दल मॉडल कोड उल्लंघन की शिकायतें C-Vigil मोबाइल एप या ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि इस तरह के समन्वित प्रयासों से चुनाव नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगेगी. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए अब कुल 1,314 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे है.

कुल कितने नामांकन वापस 

पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चली. इसके बाद 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई और उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते थे. पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा. चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए. जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए. नाम वापसी की अंतिम तिथि तक 61 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में रह गए.

Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!

Tags: bihar chunav 2025bihar newsbiharelectionnewsNitish Kumar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025

विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने...

October 21, 2025

बिना ओवन अब बच्चों के लिए बनाएं मिनी पिज्जा, इस...

October 21, 2025

Bhai Dooj 2025 Latest Mehndi Design: हाथों में लगाएं ये...

October 21, 2025

अगर दिख रहे हैं ऐसे सपने, तो होने वाले हैं...

October 21, 2025
Bihar चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! 71 करोड़ की शराब-ड्रग्स पकड़ी गई; बांटने की थी साजिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! 71 करोड़ की शराब-ड्रग्स पकड़ी गई; बांटने की थी साजिश
Bihar चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! 71 करोड़ की शराब-ड्रग्स पकड़ी गई; बांटने की थी साजिश
Bihar चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! 71 करोड़ की शराब-ड्रग्स पकड़ी गई; बांटने की थी साजिश
Bihar चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! 71 करोड़ की शराब-ड्रग्स पकड़ी गई; बांटने की थी साजिश