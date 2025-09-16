Bihar Chunav: एक मंच पर PM Modi और Pappu Yadav वायरल वीडियो की हर तरफ हो रही चर्चा

Purnia News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में हुई बातचीत ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत विपक्षी खेमे, खासकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है. दरअसल, सोमवार को पीएम मोदी पूर्णिया के दौरे पर थे. मंच पर पप्पू यादव भी मौजूद थे. इस दौरान दोनों ने खूब बातें कीं. सांसद पप्पू यादव पीएम मोदी के कान के कुछ कहते दिखाई दिए. पीएम मोदी ने हंसकर इसका जवाब दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है.

सीमांचल और कोसी में मजबूत

पप्पू यादव हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतकर पूर्णिया से सांसद बने हैं. सीमांचल और कोसी क्षेत्र में उनका जनसमर्थन मजबूत माना जाता है. ऐसे में पीएम मोदी से उनकी नजदीकियां एक नए राजनीतिक समीकरण का संकेत माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर पप्पू यादव एनडीए खेमे के करीब आते हैं तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है.

बिहार में राजनीतिक हलचल तेज़

पप्पू यादव लंबे समय से खुद को जनता का नेता बताते रहे हैं और अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे हैं. वे तेजस्वी यादव की राजनीति पर भी सवाल उठाते रहे हैं. साथ ही, राहुल गांधी और कांग्रेस से उनकी दूरी भी जगजाहिर है. अब ऐसे समय में जब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज़ है और चुनावी माहौल बनने लगा है, पप्पू यादव और पीएम मोदी की बातचीत को खास मायने दिए जा रहे हैं.

सीमांचल में पहले से ही महागठबंधन कमजोर

ये स्थिति तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए चुनौतीपूर्ण है. सीमांचल पहले से ही महागठबंधन का कमज़ोर इलाका रहा है और अगर पप्पू यादव और बीजेपी यहां क़रीब आते हैं, तो विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. कुल मिलाकर, पूर्णिया में हुई इस बातचीत ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसके बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

विकास के प्रयास में हमेशा रहेंगे साथ

पीएम मोदी की मुलाक़ात और बातचीत के बाद वीडियो वायरल हो गया. इस पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमने पीएम मोदी से साफ कहा है कि अगर वह सीमांचल-कोसी में विकास का समर्थन करते हैं तो हम विकास के इस प्रयास में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे उटरेगे.

