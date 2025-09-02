Bihar Bhandh 4 September 2025: PM के अपमान पर गुस्से में NDA, 4 सितंबर को बिहार में महाबंद का एलान

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माँ के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना विपक्ष के लिए महंगा पड़ गया है। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। NDA के नेताओं और समर्थकों ने इसकी खूब आलोचना की और इसी बीच 4 सितम्बर को बिहार में NDA ने बिहार बंद का आह्वान किया है।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मंगलवार को बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पिछले महीने महागठबंधन के एक कार्यक्रम में उन पर और उनकी दिवंगत माँ पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब दिया। अब पूरा NDA प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माँ के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है।

4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान

इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार, 4 सितंबर को NDA ने बिहार बंद का ऐलान किया है। इस दिन NDA गठबंधन के सभी घटक दल शामिल होंगे। हालाँकि बिहार बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी न हो। इसमें एनडीए के घटक दल राजद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी और उनकी माँ के खिलाफ दिए गए बयान के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

राहुल-तेजस्वी के मंच से मां को दी गई गाली पर PM Modi की आई प्रतिक्रिया, सुन नहीं पाएगी कांग्रेस-राजद

अपनी माँ को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी

वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान PM मोदी अपनी माँ को याद करते हुए भावुक नजर आए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी माँ को गाली दी गई, यह सिर्फ़ मेरी माँ का अपमान नहीं है। यह देश की माँ, बहन और बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने आगे कहा- “माँ हमारा संसार है। माँ हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कारी बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में राजद-कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियाँ दी गईं। ये गालियाँ सिर्फ़ मेरी माँ का अपमान नहीं हैं। यह देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। मैं जानता हूँ। आप सभी को, बिहार की हर माँ को, यह देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा! मैं जानता हूँ, मेरे दिल में जो दर्द है, वही दर्द बिहार के लोगों को भी है।” ‘माँ का क्या दोष?’: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा- “आप सभी जानते हैं कि मेरी माँ का शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले, 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, वे हम सबको छोड़कर चली गईं। मेरी वो माँ जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जिनका शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी उस माँ को राजद-कांग्रेस के मंच से गालियाँ दी गईं। यह बहुत दुखद, पीड़ादायक और पीड़ादायक है। उस माँ का क्या दोष है कि उन्हें गालियाँ दी गईं?”

PM मोदी के बयान के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है उन्होंने कहा, “कांग्रेस में ऐसा कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है जो किसी की मां का अपमान करे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं ‘नॉन बायोलॉजिकल’ हूं, तो क्या वह अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा?”

बाल-बाल बचे! पुणे से दिल्ली आ रही थी SpiceJet फ्लाइट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग