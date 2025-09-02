Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > Bihar politics news: भाजपा-जदयू को लगा जोरदार झटका! तीन कद्दावर नेताओं ने थामा राजद का हाथ

Bihar election news: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आज मंगलवार को राजद ने NDA को जोरदार झटका दे दिया है। भाजपा और जदयू के तीन नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया है।

Published By: Shivani Singh
Published: September 2, 2025 18:44:00 IST

Bihar news: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। एक ओर जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल आज मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान बिहार की जनता को सम्बोधित कर रहे थे वहीँ दुसरी ओर राजद ने NDA को जोरदार झटका दे दिया है। भाजपा और जदयू के तीन नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया है।  

दरअसल जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉ. अभिषेक मिश्रा, भाजपा नेता रामकेवल गुप्ता, हरिनंद ठाकुर ने आज मंगलवार को राजद का दामन थाम लिया है। जहाँ राजद की बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मिलन समारोह में प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, प्रदेश महासचिव डॉ. प्रेम कुमार गुप्ता उपस्थित नजर आए। इस दौरान रणविजय साहू ने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा तैयार किए गए रोडमैप ने सकारात्मक राजनीति को बल दिया है। जहाँ विकास और रोजगार को मुद्दा बनाकर बिहार से विद्वेष के माहौल को समाप्त करने के उनके प्रयासों की सर्वत्र सराहना हो रही है। बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है। इसका एक प्रमाण अन्य दलों से लोगों का राजद में लगातार आना है। 

” मतदाता अधिकार यात्रा की सफलता से लोकतंत्र होगा मजबूत “

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राजद की बिहार इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अरुण कुमार यादव, प्रमोद कुमार सिन्हा और प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने मतदाता अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए राज्य की जनता को बधाई दी थी।

उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का संकल्प और मजबूत होगा। बिहार से यह शुरुआत उन लोगों के इरादों को नाकाम करेगी जो चुनाव आयोग के ज़रिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और एनडीए को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं।

उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता ने जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है, उससे भाजपा-जदयू समेत एनडीए खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। इससे साफ़ है कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। बिहार अब बदलाव चाहता है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत राज्य में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी।

