Bihar politics 2025: बिहार में दल-बदल कार्यक्रम शुरू! अब इस बड़ी पार्टी के नेता ने थामा जदयू का दामन

Bihar vidhansabha chunav 2025: बिहार की राजनीति में नेताओं का दल-बदल कार्यक्रम शुरू है। आज मंगलवार को एक ओर जहाँ भाजपा और जदयू के तीन कद्दावर नेता ने राजद का दामन थाम लिया वहीँ दुसरी ओर 'जाप' की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जदयू में शामिल हो गए हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: September 2, 2025 21:03:11 IST

 Bihar election news: बिहार की राजनीति में नेताओं का दल-बदल कार्यक्रम शुरू है। आज मंगलवार को एक ओर जहाँ भाजपा और जदयू के तीन कद्दावर नेता जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉ. अभिषेक मिश्रा, भाजपा नेता रामकेवल गुप्ता, हरिनंद ठाकुर ने राजद का दामन थाम लिया वहीँ दुसरी ओर जन अधिकार पार्टी (जाप) की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष बबन यादव और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. सुरेंद्रनाथ सिन्हा जदयू में शामिल हो गए हैं। 

आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जदयू की सदस्यता दिलाई। यही नहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की।

“बिहार के विकास में केंद्र का मिल रहा है पूरा सहयोग”

वहीँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंगलवार को कहा कि बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि ऋण सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ के अवसर पर कही। प्रधानमंत्री ने जीविका निधि को 105 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की।

केंद्र से बिहार को मिल रही सहायता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई, 2024 के बजट में बिहार को सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। फरवरी, 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, हवाई अड्डे की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है।

Bihar politics news: भाजपा-जदयू को लगा जोरदार झटका! तीन कद्दावर नेताओं ने थामा राजद का हाथ

जदयू की अति पिछड़ा जन संवाद यात्रा रवाना (JDU’s extremely backward public dialogue tour started)

आपको बताते चलें कि जदयू की अति पिछड़ा जन संवाद यात्रा मंगलवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय से रवाना हुई। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस जन संवाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अति पिछड़ा जन संवाद यात्रा के बारे में बताया गया कि यह सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को नीतीश कुमार के कार्यकाल में अति पिछड़ा समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी।

Bihar Bhandh 4 September 2025: PM के अपमान पर गुस्से में NDA, 4 सितंबर को बिहार में महाबंद का एलान

