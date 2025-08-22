Home > बिहार > Bihar News: बिहार में राशन दुकानदारों पर पुलिस लाठीचार्ज, अपनी मांगों को लेकर पटना में कर रहे थे प्रदर्शन

Bihar News: बिहार में राशन दुकानदारों पर पुलिस लाठीचार्ज, अपनी मांगों को लेकर पटना में कर रहे थे प्रदर्शन

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 22, 2025 16:53:00 IST

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट 
Bihar News: बिहार भर पटना में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आए राशन दुकानदारों पर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने इनको डाक बंगला चौराहे से हटा कर प्रदर्शन को खत्म कराया है। लाठीचार्ज से पहले पुलिस की ओर से इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे राशन दुकानदारों में भगदड़ की स्थिति बन गई, इसके बाद वो और उग्र होने लगे, तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। 

गांधी मैदान में राशन दुकान चलनेवाले डीलर्स एकत्र हुए

राजधानी पटना में तय कार्यक्रम के मुताबिक गांधी मैदान में राज्य भर से राशन दुकान चलनेवाले डीलर्स एकत्र हुए। गांधी मूर्ति के नीचे से इनका जुलूस शुरू हुआ, जिसे डाक बंगला चौक पर पुलिस ने रोक दिया। यहां पुलिस की ओर से एक तरह बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं, पर राशन दुकानदार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नारेबाजी चल रही है, इस दौरान धूप होने से परेशान कुछ डीलर सड़क पर ही बैठ गए। जैसे प्रदर्शन की खबर मिली मौके पर मीडिया कर्मी भी पहुंच गए, जिसके बाद राशन दुकानदार अपनी बात रखने के लिए आगे आने लगे। 

वाटर कैनन का इस्तेमाल

पुलिस की ओर से राशन दुकानदार को सड़क की एक लेन में रहने को कहा जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में ये लोग सड़क के दोनों ओर जमा होकर उग्र प्रदर्शन करने लगे, जिस पर पुलिस की ओर से समझा कर इन्हें पीछे ढकेला गया, लेकिन इसके बाद ये नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस के जवान भी एक्शन में आने लगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो प्रदर्शन कर रहे राशन दुकानदारों में भगदड़ की स्थिति बन गई, इसके बाद कुछ दुकानदार आगे बढ़ने लगे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। इसके जवाब में राशन दुकानदार भी पथराव करने लगे, तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज को और तेज कर दिया गया। 

कुछ राशन दुकानदारों को हिरासत में लिया गया

इस दौरान पुलिस की ओर से कुछ राशन दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों और मैके पर मौजूद मजिस्ट्रेट का कहना था कि डाक बंगला प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहां पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से राशन दुकानदार प्रदर्शन कर रहे थे और उग्र हो रहे थे, उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 
आगर राशन दुकानदारों को अपनी मांग मनवानी है, तो उसका एक तरीका है। प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग का इलाका है, वहां जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख सकते थे, लेकिन राशन दुकानदारों नियम का पालन नहीं किया और प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। इस स्थिति को हम बर्दास्त नहीं कर सकते हैं।

