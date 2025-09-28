Bihar election news: ‘ई सब कुछ किया है जी’, ‘जंगलराज’ पर ये क्या बोल गए CM नीतीश?

Nitish Kumar: गोपालगंज में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज़ बिल्कुल आक्रामक दिखा. उन्होंने मंच से ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर तंज कसते हुए पुराने दौर की याद दिलाई. नीतीश ने बिहार की बदहाली और डर के माहौल का ज़िक्र किया, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा. लेकिन इस बार उनका संदेश सिर्फ़ विपक्ष पर हमला नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता के लिए भी था.”

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गोपालगंज के हथुआ बड़का गाँव स्थित आदर्श मुक्ति उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पूर्ववर्ती लालू-राबड़ी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार की हालत बहुत खराब थी. लोग घर से निकलने से डरते थे और कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी.

बिहार की बदहाली के लिए लालू-राबड़ी ज़िम्मेदार?

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैं केंद्र में मंत्री था, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर हालात देखता था। जब मैं लोगों के घर जाता था, तो परिवार के लोग भी बाहर नहीं निकलते थे।” बिहार की बदहाली के लिए लालू-राबड़ी सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “ई सब कुछ किया है जी”

नीतीश कुमार ने 2006 में बनी एनडीए सरकार को बदलाव की शुरुआत बताते हुए कहा कि कानून का राज स्थापित हुआ और विकास की नई व्यवस्थाएँ लागू की गईं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विकास परियोजनाओं को लोगों तक पहुँचाने और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में न केवल विकास की गति धीमी थी, बल्कि लोगों का जीवन भी असुरक्षित था. सड़कें टूटी हुई थीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय थी और लोग अपने घरों में कैद थे. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगाकर जनता का विश्वास बहाल किया है.

लोगों तक कानून और विकास पहुँचाने के लिए मिलकर काम करें

कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिहार की सच्ची प्रगति तभी संभव है जब सभी लोग मिलकर कानून और विकास को लोगों तक पहुँचाने के लिए काम करें. उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि यह समय न केवल सरकार, बल्कि जनता और कार्यकर्ताओं की भी सक्रिय भूमिका निभाने का है.

कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री की बात सुनी और उनके नेतृत्व में राज्य के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया. नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता पिछली सरकारों की कमियों को दूर करना और बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाना है.

