Bihar News: बिहार की राजधानी पटना के तारामंडल में लगेगा विज्ञान का मेला

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 23, 2025 22:16:35 IST

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट 
Bihar News: विज्ञान को समझना अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नई तकनीक और रोमांचक साधनों के जरिए लोग विज्ञान की को और बेहतर तथा व्यवहारिक तरीके से अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए पटना के इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम, तारामंडल परिसर में सोविनियर शॉप और वीआर थियेटर तैयार किए जा रहे हैं। इसके जरिए अब विज्ञान प्रेमियों और विद्यार्थियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान किया जाएगा। 

 हर तरफ सिर्फ विज्ञान से जुड़ी चीजें ही दिखेंगी

तारामंडल में बन रही सोविनियर शॉप का टेंडर फाइनल हो गया है और इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस दुकान में विज्ञान से जुड़े उपकरण, विभिन्न विषयों की किताबें, स्पेस सूट, ड्रोन, साइंटिफिक मॉडल और बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक खिलौने उपलब्ध रहेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना है। यह एक विज्ञान के मेले के जैसा दिखेगा जहां हर तरफ सिर्फ विज्ञान से जुड़ी चीजें ही दिखेंगी। 

25 सीटों वाला वीआर थियेटर भी तैयार हो रहा है

वहीं दूसरी ओर, परिसर में 25 सीटों वाला वीआर थियेटर भी तैयार हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, इसका उद्घाटन इसी माह के अंत तक होने की संभावना है। इस थियेटर में दर्शकों को 3डी और 4डी का अनुभव मिलेगा। खास सिम्युलेटर कुर्सियों और वीआर हेडसेट की मदद से लोग रोलर कोस्टर राइड, पानी के भीतर जाने का अहसास और कंपन जैसी गतिविधियों को प्रत्यक्ष अनुभव की तरह महसूस कर पाएंगे। 

हर रोज यहां 2000 की संख्या में आते है साइंस प्रेमी और छात्र 

बता दें कि तारामंडल में एक दिन में आठ शो चलाए जाते हैं और हर रोज यहां 2000 की संख्या में लोग आते हैं। इसके साथ ही लोग तारामंडल परिसर में ‘बिहार से’ नाम से रेस्टोरेंट की भी शुरूआत की गई है जहां पत्तल में खाना और कुल्हड़ की गिलास में पानी दिया जाता है। यहां का माहौल भी बिहार थीम पर आधारित है। दीवारों का रंग मिट्टी जैसा है जिस पर मिथिला पेंटिंग बनाई हुई है। यहां बिहार के हर जिले के व्यंजन  मिलते हैं जिसमें मालपुआ, प्याजी, बचका, मुर्गा झोर, तली हुई मछली, लिट्टी चोखा, खुरमा आदि हैं। यहां का मेनू भी देसी अंदाज में लिखा गया है, ताकि हर व्यक्ति  आसानी से समझ सकें।

