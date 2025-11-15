Home > Chunav > बिहार चुनाव में नारी शक्ति का दबदबा, नतीजों के बाद इतनी महिलाएं पहुंची विधानसभा; जानें NDA-महागठबंधन से कौन-कौन जीता?

Women Candidates In Bihar Election: एनडीए ने इस चुनाव में 35 महिलाओं को टिकट दिया था—भाजपा व जदयू ने 13-13, लोजपा-रा ने 6, हम ने 2 और रालोमो ने 1 महिला को प्रत्याशी बनाया था.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 15, 2025 8:01:35 PM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जहां कुल 29 महिला प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंची हैं. इनमें से 26 एनडीए और 3 महागठबंधन (राजद) की हैं. एनडीए ने इस चुनाव में 35 महिलाओं को टिकट दिया था—भाजपा व जदयू ने 13-13, लोजपा-रा ने 6, हम ने 2 और रालोमो ने 1 महिला को. हालांकि लोजपा-रा प्रत्याशी सीमा सिंह का पर्चा रद्द होने के बाद एनडीए की 34 महिलाएं ही मैदान में रहीं. इनमें से भाजपा की 10, जदयू की 10, लोजपा-रा की 3, हम की 2 और रालोमो की 1 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की.

बिहार चुनाव में दिखी नारी शक्ति

इनमें सबसे बड़ी जीत औराई सीट पर भाजपा की रमा निषाद को मिली, जिन्होंने वीआइपी उम्मीदवार बोगेंद्र सहनी को 57 हजार से अधिक वोटों से हराया. जमुई से भाजपा की श्रेयसी सिंह ने राजद के शमशाद आलम को 54 हजार से अधिक वोटों से मात दी. जदयू की ओर से सबसे बड़ी जीत धमदाहा की लेशी सिंह ने दर्ज की, जिन्होंने राजद में आए पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को 55 हजार से अधिक वोटों से हराया.

इसके अलावा मीना कुमारी (बाबूबरही), कोमल सिंह (गायघाट), अश्वमेघ देवी (समस्तीपुर), शालिनी मिश्रा (केसरिया) और सोनम रानी (त्रिवेणीगंज) जैसी कई महिला उम्मीदवारों की जीत भी खास रही, जिन्होंने अच्छी बढ़त के साथ जीत सुनिश्चित की.

युवा चेहरों ने भी हासिल की जीत

इस चुनाव में सबसे युवा महिला विधायकों में भाजपा की लोकगायिका मैथिली ठाकुर (25 वर्ष) का नाम सबसे ऊपर रहा. उन्होंने दरभंगा के अलीनगर सीट से राजद के बिनोद मिश्रा को 8 हजार से अधिक वोटों से हराया. युवा विधायकों में जदयू की कोमल सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने गायघाट से 23 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज की. कोमल सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल पर चुनाव प्रचार करने के कारण काफी चर्चा में रहीं. वह एक राजनीतिक परिवार से आती हैं—उनकी मां वीणा देवी लोजपा की सांसद हैं और पिता दिनेश प्रसाद सिंह जदयू के विधान पार्षद हैं.

महागठबंधन में भी महिला उम्मीदवारों को उतारा था मैदान में

महागठबंधन की ओर से राजद ने 24, कांग्रेस ने 5, माले ने 1 और वीआइपी ने 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा था. लेकिन इनमें से केवल तीन राजद की महिलाएं जीतने में सफल रहीं—वारिसलीगंज से अनीता देवी, चिरैया से सावित्री देवी और परसा से करिश्मा. कांग्रेस की सभी 5 महिला उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा. माले की दिव्या गौतम दीघा से और वीआइपी की महिला प्रत्याशी बिहपुर से चुनाव हार गईं.

कुल मिलाकर, इस चुनाव में महिलाओं का प्रदर्शन मजबूत रहा और एनडीए की महिला उम्मीदवारों ने जबरदस्त जीत हासिल कर विधानसभा में अपनी उपस्थिति बढ़ाई.

