Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > Tejashwi की देरी में रैली बनी डांस मंच, RJD नेताओं ने डांसरों से लगवाए ठुमके

Bihar Chunav: तेजस्वी ने 'बिहार अधिकार यात्रा' के दूसरे दिन की शुरुआत बख्तियारपुर से की थी. लेकिन तेजस्वी के पहुंचने से पहले वहां का मंच देखने लायक था. आरजेडी के नेताओं ने डांसरों से ठुमके लगवाए.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 18, 2025 11:14:27 AM IST

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने को है. राहुल तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के बाद फिर से तेजस्वी यादव ‘बिहार अधिकार यात्रा’ पर निकले है. तेजस्वी की ये यात्रा में कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के लिए तैयार मंच पर खूब लगे ठुमके.यह मंच पहले बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव के लिए बनाया गया था. आज तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत इसी मंच से की. लेकिन तेजस्वी के बख्तियारपुर पहुंचने से पहले अधिकार यात्रा का यह मंच देखने लायक था.

नेताओं ने लगायें ठुमके

रैली में तेजस्वी यादव लेट पहुंचे तो लोगों को रैली में रोकने के लिए आरजेडी के नेताओं ने डांसरों से ठुमके लगवाए. तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा 20 सितंबर तक जारी रहेगी. यह यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई और वैशाली में समाप्त होगी. तेजस्वी की यात्रा का उद्देश्य बिहार में उद्योग स्थापित करना, नए अवसर प्रदान करना, स्थायी नौकरियां, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोज़गार सुनिश्चित करना है. तेजस्वी की यात्रा 16 से 20 सितंबर तक कई ज़िलों से होकर गुज़रेगी.

डबल इंजन वाली सरकार पर बड़ा हमला

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तरह, तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं. अपनी यात्रा के पहले दिन, तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन वाली सरकार पर तीखा हमला बोला. विपक्ष के नेता ने कहा कि यह सरकार नकलची सरकार है. बिहार चुनाव के असली मुद्दे पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई हैं, लेकिन एनडीए सरकार लगातार इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है.

जनता का भरोसा

उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है. यहां की जनता अब बदलाव चाहती है. इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा. उन्होंने कहा, इस सरकार को उखाड़ फेंको, मेरी सरकार बनाओ. बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार बनेगी.
जनता का भरोसा किस पर आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किस दल और किस गठबंधन पर भरोसा जताती है, और कौन सी पार्टी बिहार की सत्ता तक पहुंचती है.

Amit Shah से मिले K Palaniswami, मुथुरामलिंगा थेवर को ‘भारतरत्न’ देने की मांग.

