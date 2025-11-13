Bihar Election Results 2025: चिराग पासवान की तेजतर्रार सांसद ने बता दिया, बिहार में कौन लेगा मुख्यमंत्री की शपथ?

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों (Bihar Election Results 2025) से ठीक पहले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJP R) ने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बड़ा दावा पेश किया है. लोजपा (रामविलास) को सांसद शांभवी चौधरी (Shambhavi Choudhary) ने पटना में बड़ा बयान दिया है. जिसमें उन्होंने ताल ठोककर दावा किया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार (nitish kumar) एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शांभवी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (tejashwi yadav) के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

लोजपा सांसद शांभवी चौधरी ने क्या कहा? (What did LJP MP Shambhavi Chaudhary say?)

लोजपा सांसद शांभवी चौधरी ने आगे कहा कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना मत देखें, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है और उन्हें वोट देकर उस वादे को पूरा भी किया है. इसके अलावा, पटना में मीडिया से बात करते हुए लोजपा (रामविलास) की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

आगे उन्होंने कहा कि वे शपथ ग्रहण की बात करते हैं, लेकिन अब चुनाव परिणाम आने में बहुत कम समय बचा है, इसलिए मेरे साथ-साथ पूरा देश 14 नवंबर को देखेगा कि सरकार किसकी बनती है.

जदयू के पोस्टर पर क्या बोलीं शांभवी? (What did Shambhavi say on JDU’s poster?)

नीतीश कुमार के लिए जदयू द्वारा “टाइगर ज़िंदा है” का पोस्टर लगाने के बारे में जब पूछा गया तो इसपर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये पोस्टर जदयू कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, जो उनकी भावना है. लेकिन एक बात साफ है, नीतीश कुमार आज भी बिहार की जनता के दिलों में जिंदा हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2005 की तरह ही मज़बूत हैं और आज भी पूरी लगन से काम कर रहे हैं.

जनता को उन पर भरोसा है और उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाक़ात की है. एक बात साफ है. नीतीश कुमार सबके दिलों में हैं. महिलाओं का जिस तरह से प्रतिनिधित्व हुआ है, वह बिहार की बदलती तस्वीर को दर्शाता है. महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं.

