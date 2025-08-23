Home > बिहार > Bihar election news: ‘बाप हाथी पर…बेटा खून चुसवा’…बिना नाम लिए Bihar का सबसे बड़ा कांड बता गए ललन सिंह

Bihar election news: बिहार की राजनीति में जुबानी जंग जारी है। पक्ष-विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। मालूम हो कि बीते दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। जहाँ, गया की एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। इस बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी कर दी। अब NDA वाले भी कहाँ चुप रहने वाले थे, इसके जवाब में जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह ने लालू परिवार पर ज़ोरदार हमला बोला है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 23, 2025 18:00:00 IST

Bihar election newsबिहार की राजनीति में जुबानी जंग जारी है। पक्ष-विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। मालूम हो कि बीते दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे जहाँ गया की एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था।  इस दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ लालटेन वाले नेता जेल से ज़मानत पर हैं, तो कुछ नौकरी के बदले ज़मीन लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और ऐसे लोग भ्रष्टाचार विरोधी क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं।

अब क्या था विपक्ष का भड़कना तय था PM मोदी के इस बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी कर दी। अब NDA वाले भी कहाँ चुप रहने वाले थे, इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह ने लालू परिवार पर जुबानी हमला बोला है। 

ललन सिंह का कड़ा पलटवार

आपको बता दें कि ललन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा – “पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बाप जेल जाता है, ज़मानत पर छूटता है और हाथी पर सवार होकर बाहर आता है। चारा खाने वाले भी ख़ुद को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। बेटे को होश आते ही नौकरी के बदले ज़मीन लेकर ग़रीबों का खून चूसना शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने उन्हें पकड़ लिया। भ्रष्ट नेताओं का घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि सर कोतवाल डंडा लेकर खड़ा है।” साथ में ही लालू यादव की एक तस्वीर भी दिख रही है जिसमें वो जेल के बाहर हाथी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।

ललन सिंह के X अकाउंट से ली गई तस्वीर

लालू-तेजस्वी को निशाने पर लिया

आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में कहा कि अगर बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, तो राज्य को राजद और कांग्रेस की बुरी नज़र से बचाना होगा। उन्होंने दोहराया कि “कुछ लोग जेल से ज़मानत पर हैं और कुछ कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं।” ललन सिंह ने इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए लालू-तेजस्वी परिवार पर सीधा निशाना साधा।

इसका राजनीतिक असर?

NDA जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बना रहा है, वहीं महागठबंधन SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर जनता को गोलबंद करने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि पीएम मोदी और ललन सिंह के बयानों का चुनावी माहौल पर सीधा असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि लालू परिवार और आरजेडी नेतृत्व इस हमले का क्या जवाब देता है और जनता किस पर भरोसा करती है?

आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पक्ष-विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज़ बढ़ती ही जा रही है। विपक्ष में राजद और कांग्रेस जहां SIR का मुद्दा उठाकर केंद्र और NDA सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं NDA लगातार लालू परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोल रहा है।

