Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज

बक्सर जिले की राजनीति की धड़कन कहे जाने वाले ब्रह्मपुर विधानसभा सीट का सफर 1952 से लेकर आज तक बेहद रोचक और बदलावों से भरा रहा है. कांग्रेस, भाजपा, राजद और कई अन्य पार्टियों ने यहां अपनी ताकत दिखाई है. इस सीट पर हर चुनाव ने नए राजनीतिक समीकरण और नेताओं की किस्मतें तय की हैं. आइए जानते हैं कि पिछले 70 वर्षों में ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर किसने कब जीत का परचम लहराया और कैसे बदले राजनीति के रंग.

बक्सर जिला दो अनुमंडलों और 11 प्रखंडों में विभाजित है. जिले में चार विधानसभा सीटें हैं: ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर. आज “सीट समीकरण” श्रृंखला में, हम ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। इस सीट पर पहले चरण में मतदान होना है. ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे.

Seat Samikaran: नरपतगंज विधानसभा सीट पर किसका रहा दबदबा, किस पार्टी के रहे कितने विधायक?

किसने कब चुनाव जीता?

1952 – कांग्रेस के ललन सिंह जीते.

1957 – कांग्रेस के ललन सिंह जीते.

1962 – निर्दलीय उम्मीदवार बुद्धिनाथ सिंह जीते.

1967 – निर्दलीय उम्मीदवार सूर्यनारायण शर्मा जीते.

1969 – लोकतांत्रिक तांत्रिक कांग्रेस के सूर्यनारायण शर्मा जीते.

1972 – कांग्रेस के ऋषिकेश तिवारी जीते.

1977 – जनता पार्टी के रमाकांत ठाकुर जीते.

1980 – कांग्रेस (आई) के ऋषिकेश तिवारी जीते.

1985 – कांग्रेस के ऋषिकेश तिवारी जीते.

1990 – भाजपा के स्वामी नाथ तिवारी जीते.

1995 – जनता दल के अजीत चौधरी जीते.

2000 – राजद के अजीत चौधरी जीते.

फरवरी 2005 – राजद के अजीत चौधरी जीते.

अक्टूबर 2005 – राजद के अजीत चौधरी जीते.

2010 – भाजपा की दिलमर्णी देवी जीतीं.

2015 – राजद के शंभू नाथ यादव जीते.

2020 – राजद के शंभू नाथ यादव जीते.

Seat Samikaran: कैसा है रानीगंज का राजनीतिक इतिहास? कौन रहा है इतिहास में सत्ताधीश