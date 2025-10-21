Home > बिहार > Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज

Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज

Bihar election news 2025: ब्रह्मपुर विधानसभा सीट का चुनावी सफर 1952 से 2020 तक. कांग्रेस, भाजपा और राजद के विजेताओं की पूरी लिस्ट और राजनीतिक बदलावों की दिलचस्प कहानी.

By: Shivani Singh | Published: October 21, 2025 12:14:57 PM IST

bihar election 2025
bihar election 2025

बक्सर जिले की राजनीति की धड़कन कहे जाने वाले ब्रह्मपुर विधानसभा सीट का सफर 1952 से लेकर आज तक बेहद रोचक और बदलावों से भरा रहा है. कांग्रेस, भाजपा, राजद और कई अन्य पार्टियों ने यहां अपनी ताकत दिखाई है. इस सीट पर हर चुनाव ने नए राजनीतिक समीकरण और नेताओं की किस्मतें तय की हैं. आइए जानते हैं कि पिछले 70 वर्षों में ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर किसने कब जीत का परचम लहराया और कैसे बदले राजनीति के रंग.

बक्सर जिला दो अनुमंडलों और 11 प्रखंडों में विभाजित है. जिले में चार विधानसभा सीटें हैं: ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर. आज “सीट समीकरण” श्रृंखला में, हम ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। इस सीट पर पहले चरण में मतदान होना है. ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे. 

Seat Samikaran: नरपतगंज विधानसभा सीट पर किसका रहा दबदबा, किस पार्टी के रहे कितने विधायक?

किसने कब चुनाव जीता?

1952 – कांग्रेस के ललन सिंह जीते.

1957 – कांग्रेस के ललन सिंह जीते.

1962 – निर्दलीय उम्मीदवार बुद्धिनाथ सिंह जीते.

1967 – निर्दलीय उम्मीदवार सूर्यनारायण शर्मा जीते.

1969 – लोकतांत्रिक तांत्रिक कांग्रेस के सूर्यनारायण शर्मा जीते.

1972 – कांग्रेस के ऋषिकेश तिवारी जीते.

1977 – जनता पार्टी के रमाकांत ठाकुर जीते.

1980 – कांग्रेस (आई) के ऋषिकेश तिवारी जीते.

1985 – कांग्रेस के ऋषिकेश तिवारी जीते.

1990 – भाजपा के स्वामी नाथ तिवारी जीते.

1995 – जनता दल के अजीत चौधरी जीते.

2000 – राजद के अजीत चौधरी जीते.

फरवरी 2005 – राजद के अजीत चौधरी जीते.

अक्टूबर 2005 – राजद के अजीत चौधरी जीते.

2010 – भाजपा की दिलमर्णी देवी जीतीं.

2015 – राजद के शंभू नाथ यादव जीते.

2020 – राजद के शंभू नाथ यादव जीते.

Seat Samikaran: कैसा है रानीगंज का राजनीतिक इतिहास? कौन रहा है इतिहास में सत्ताधीश

Tags: Bihar Assemblybiharelection-hero-1BiharelectionsnewsBrahmpur SeatPolitical HistorySeatSamikaran
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके...

October 21, 2025

घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा

October 21, 2025

नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है...

October 21, 2025

कोरियन स्किन के लिए Rice Water कितना फायदेमंद? यहां जानें

October 21, 2025

5 इंग्रेडिएंट्स में तैयार करें स्पंजी और टेस्टी चॉकलेट केक

October 21, 2025

क्या आपका चेहरा इन हिस्सों में बार-बार मुंहासे देता है?

October 21, 2025
Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज
Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज
Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज
Brahmpur assembly: 70 साल में किसकी चली, किसकी ठहरी? ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की राजनीति का बड़ा राज