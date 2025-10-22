Home > Chunav > बिहार की किस सीट पर कितना तगड़ा मुकाबला? 121 सीटों पर उतरे हजारों प्रत्याशी; ट्विस्ट से भरा होगा परिणाम

बिहार की किस सीट पर कितना तगड़ा मुकाबला? 121 सीटों पर उतरे हजारों प्रत्याशी; ट्विस्ट से भरा होगा परिणाम

Bihar Chunav 2025: पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीटों पर 1,314 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे. जिसके चलते 315 नामांकन खारिज हो गए हैं, वहीं 61 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है.

By: Heena Khan | Published: October 22, 2025 7:59:07 AM IST

Biharelectionphoto
Biharelectionphoto

Bihar Election News: बिहार चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गईं हैं. लगातार राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर एक तरह का प्रयास कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीटों पर 1,314 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे. जिसके चलते 315 नामांकन खारिज हो गए हैं, वहीं 61 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है. आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होने वाला है. वहीं नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 18 जिलों की 121 सीटों के लिए 1314 उम्मीदवार मैदान में बाकी हैं, जिनके बीच फाइनल मुकाबला होने वाला है.

निर्वाचन विभाग की माने तो, इन सीटों के लिए कुल 1690 उम्मीदवारों ने 2496 सेटों में नामांकन दाखिल किया था. इनमें से 315 नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिए गए, जबकि 61 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया. नामांकन वापसी के बाद सबसे ज्यादा 20-20 उम्मीदवार मुजफ्फरपुर और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में बचे हैं.

किस सीट पर कितना तगड़ा मुकाबला? 

वहीं बताते चलें कि महनार में 18, डुमरांव में 16, और सिमरी बख्तियारपुर, महुआ, उजियारपुर, जमालपुर, तरारी और बक्सर में 15-15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. वहीं भौरा, परबत्ता और अलौली विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम उम्मीदवारों में मुकाबला होगा, बताया जा रहा है यहां 5-5 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसके अलावा, सोनवर्षा, दरौली, रोसड़ा और मटिहानी में छह-छह उम्मीदवार, जबकि बिहारीगंज, औराई, बैकुंठपुर, कुचायकोट, रघुनाथपुर, दारौंदा और दानापुर में सात-सात उम्मीदवार बचे हैं. जानकारी के मुताबिक पहले चरण के लिए नामांकन 10 से 17 अक्टूबर तक स्वीकार किए गए थे. वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 तारीख को हुई, जबकि 20 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तिथि थी. वहीं मतदान 6 नवंबर को होगा.

जानिए दूसरे चरण का हाल 

वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तिथि भी 20 अक्टूबर तक बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की. कई नामांकन अवैध पाए जाने के बाद खारिज कर दिए गए. इस चरण के उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. मतदान 11 नवंबर को होगा.

