Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?

Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?

Bihar assembly election 2025: बिहार में चल रहे वोटर अधिकार में आज राहुल गाँधी के साथ प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। जी हाँ विवाद यहीं से शुरू हुआ है। बता दें कि ये वही CM रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने बिहारियों के बारे में कहा था कि तेलंगानावासियों का DNA बिहारियों के DNA से बेहतर है। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि मज़दूरी करना बिहार के लोगों के DNA में है। इसके बाद उनका बिहार आना और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 26, 2025 16:41:00 IST

Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?

Bihar Chunav: बिहार में चल रहे वोटर अधिकार में आज राहुल गाँधी के साथ प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। जी हाँ विवाद यहीं से शुरू हुआ है। बता दें कि ये वही CM रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने बिहारियों के बारे में कहा था कि तेलंगानावासियों का DNA बिहारियों के DNA से बेहतर है। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि मज़दूरी करना बिहार के लोगों के DNA में है। इसके बाद उनका बिहार आना और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। 

आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को CM रेवंत रेड्डी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में उपस्थिति नागवार गुजरी और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर ने कहा है कि ” बिहार के लिए रेवंत रेड्डी कौन है? वे बिहार को गाली देने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? उन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी है और कहा है कि मज़दूरी करना बिहार के लोगों के DNA में है। अगर रेवंत रेड्डी किसी गांव में आ जाए, तो लोग लाठी-डंडों से उसे दौड़ा देंगे। राहुल गांधी उन्हें मंच पर घुमा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप बिहार को गाली देने वाले व्यक्ति को मंच पर घुमा रहे हैं। 

RSS का गीत गाकर महापाप कर गए डीके शिवकुमार! मांगी माफी, गांधी परिवार को भगवान बताते हुए खाई ये कसम

आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा आज मंगलवार को सुपौल पहुंची है। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। जिसके बाद राजनीति गरमा गई है।

आपको बताते चलें कि साल 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह विवादित बयान दिया था जिसके बाद यह एक तरह से बिहारियों का अपमान माना गया और इसके बावजूद तेलंगाना के CM को राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में देखा जाना सियासी गलियारों में नागवार गुजर रहा है।

नीतीश कुमार को मिले ‘भारत- रत्न’ गिरिराज सिंह ने क्यों कहा ऐसा, जानें यहां

Tags: biharelection-hero-1biharelectionnewsprashant kishorerahul gandhirevant reddy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?
Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?
Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?
Bihar election 2025: ‘बिहार के लोगों को दी थी गाली, लोग दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे’ अब PK के निशाने पर कौन?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?