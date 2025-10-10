Bihar Chunav: नीतीश कुमार की JDU में शामिल होने जा रहा ये नेता, इस वोट बैंक पर है मोटी पकड़; क्या पार्टी के लिए साबित होगा मास्टरस्ट्रोक?

Bihar Election News: बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसमें अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करना भी शामिल है. अब इसी सिलसिले में खबर आ रही है कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं. अरुण कुमार जहानाबाद इलाके में एक बेहद प्रभावशाली नेता माने जाते हैं. इसके अलावा, जहानाबाद में भूमिहार वोट बैंक की लड़ाई भी एक अहम मुद्दा है.

अगर अरुण कुमार जेडीयू में शामिल होते हैं, तो उनका मुकाबला राहुल शर्मा से हो सकता है. जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा आज पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए. हालांकि, अरुण कुमार पहले बहुजन समाज पार्टी की ओर झुकाव रखते थे और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़ा था.

कौन पड़ेगा किसपर भारी?

खबरों के मुताबिक, अरुण सिंह शनिवार दोपहर 3 बजे जेडीयू में शामिल होंगे. इस दौरान जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और विजय चौधरी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे. यह देखना बाकी है कि जेडीयू अरुण सिंह को पार्टी में शामिल करती है या नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी उन्हें जहानाबाद से चुनाव लड़ाएगी.

शनिवार को थामेंगे जेडीयू का हाथ

दो चरणों में होंगे चुनाव

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इस बार बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. दशकों में यह पहली बार है जब चुनाव आयोग ने बिहार में सिर्फ दो चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है.

