Home > Chunav > बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Attack on Bihar Police: बिहार में मतगणना को लेकर पुलिस टीम काफी मुस्तैद नजर आ रही है. इस बीच पटना में पुलिस टीम पर हमला करने की जानकारी सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: November 13, 2025 9:56:36 PM IST

Attack on Bihar Police
Attack on Bihar Police


Attack on Bihar Police: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर मतदान खत्म हो गया है. अब सबको कल होने वाले मतगणना का इंतजार है. कल यानी शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को होने वाले मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि बुधवार (12 नवंबर, 2025) को बाढ़ अनुमंडल के गंजपर  गांव में पुलिस दल पर हमला हुआ. जिसको लेकर जानकारी आ रही है कि शराबबंदी दल गांव में शराबियों को पकड़ने पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया. इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए और चार वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

शराबी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया (The villagers were enraged after the drunkard was arrested)

इस पूरी घटना को लेकर पटना मद्य निषेध विभाग के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि हम बख्तियारपुर से 6 वाहनों में सवार होकर स्टेट हाईवे होते हुए अथमलगोला के रामनगर दियारा जा रहे थे. गंजपर गांव के पास कुछ शराबी हंगामा करते दिखे. टीम ने एक को गिरफ्तार कर गाड़ी में बिठा लिया. इससे शराबी और आसपास के ग्रामीण भड़क गए.

यह भी पढ़ें :- 

बिहार के इस गांव में नहीं रहता एक भी मर्द, फिर भी कहलाता ‘महाराजों का गांव’; जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव (Villagers pelted stones at the police)

एक शराबी को गिरफ्तार करने के बाद अन्य शराबियों के साथ-साथ गांव वाले भी गुस्सा गए और फिर भीड़ ने पुलिस टीम पर डंडों और पत्थरों से हमला किया. मद्य निषेध पुलिस के चार वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज अथमलगोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया. मद्य निषेध पुलिस के बयान के आधार पर अथमलगोला थाने में 14 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

थानाध्यक्ष ने क्या कहा? (What did the police station in-charge say?)

इस पूरी घटना पर थानाध्यक्ष नवीन कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले में 14 नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके अलावा इस मामले में मद्य निषेध विभाग द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गंजपर निवासी सुखदेव कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है. गौरतलब है कि बिहार चुनाव को लेकर पुलिस लगातार गश्त कर रही है. किसी भी तरह की गड़बड़ी पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में मद्य निषेध टीम पर हुए हमले से हड़कंप मच गया है.

यह भी पढ़ें :- 

चुनाव नतीजों से पहले ही अनंत सिंह के आवास पर शुरू हुई जीत की तैयारी, 56 भोग और मिठाइयों की लिस्ट देख टपकने लगेगा लार!

Tags: attack on policebihar chunav 2025Bihar Election 2025bihar policebiharelectionnews
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?
बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?
बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?
बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?