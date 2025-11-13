बिहार में मतगणना से पहले पुलिस टीम पर बड़ा हमला, तोड़ डाली 4 गाड़ियां; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Attack on Bihar Police: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर मतदान खत्म हो गया है. अब सबको कल होने वाले मतगणना का इंतजार है. कल यानी शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को होने वाले मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि बुधवार (12 नवंबर, 2025) को बाढ़ अनुमंडल के गंजपर गांव में पुलिस दल पर हमला हुआ. जिसको लेकर जानकारी आ रही है कि शराबबंदी दल गांव में शराबियों को पकड़ने पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया. इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए और चार वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

शराबी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया (The villagers were enraged after the drunkard was arrested)

इस पूरी घटना को लेकर पटना मद्य निषेध विभाग के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि हम बख्तियारपुर से 6 वाहनों में सवार होकर स्टेट हाईवे होते हुए अथमलगोला के रामनगर दियारा जा रहे थे. गंजपर गांव के पास कुछ शराबी हंगामा करते दिखे. टीम ने एक को गिरफ्तार कर गाड़ी में बिठा लिया. इससे शराबी और आसपास के ग्रामीण भड़क गए.

ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव (Villagers pelted stones at the police)

एक शराबी को गिरफ्तार करने के बाद अन्य शराबियों के साथ-साथ गांव वाले भी गुस्सा गए और फिर भीड़ ने पुलिस टीम पर डंडों और पत्थरों से हमला किया. मद्य निषेध पुलिस के चार वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज अथमलगोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया. मद्य निषेध पुलिस के बयान के आधार पर अथमलगोला थाने में 14 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

थानाध्यक्ष ने क्या कहा? (What did the police station in-charge say?)

इस पूरी घटना पर थानाध्यक्ष नवीन कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले में 14 नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके अलावा इस मामले में मद्य निषेध विभाग द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गंजपर निवासी सुखदेव कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है. गौरतलब है कि बिहार चुनाव को लेकर पुलिस लगातार गश्त कर रही है. किसी भी तरह की गड़बड़ी पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में मद्य निषेध टीम पर हुए हमले से हड़कंप मच गया है.

