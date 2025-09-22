Bihar Chunav: बिहार चुनाव की उल्‍टी गिनती शुरू, तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
Bihar Election 2025: सूत्रों के मुताबिक, इस बार वोटिंग तीन या ज्‍यादा चरणों में नहीं, बल्कि दो चरणों में हो सकती है. बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में दो चरणों में मतदान संभव है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 22, 2025 2:07:00 PM IST

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हैं. इस बीच सामने आया है कि निर्वाचन आयोग जल्दी ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों के साथ-साथ दूसरे राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की भी घोषणा कर सकता है.

दशहरा और दिवाली के बीच घोषणा की संभावना (Announcement likely between Dussehra and Diwali)

आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक SIR की तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है. ये घोषणा अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रहा है. बिहार में अंतिम SIR मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी.

निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी. इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने राज्यों को SIR की तैयारियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए. सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को अगले 10-15 दिनों के भीतर सभी एसआईआर (SIR) कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमें पुरानी मतदाता सूची का वर्तमान सूची से मिलान करना है. अवैध प्रवासियों की पहचान और व्यापक संशोधन के लिए अंतिम सूची तैयार करना शामिल है.

2002 से 2004 के बीच हुआ था पिछला SIR (The last SIR was held between 2002 and 2004)

अधिकांश राज्यों में पिछला एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ और निष्पक्ष मतदाता सूची सुनिश्चित करना है. जिसमें विदेशी अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन शामिल है. परिणामस्वरूप चुनाव आयोग जल्द ही देश भर के कई राज्यों में एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर सकता है, जो बिहार चुनाव की तारीखों के साथ मेल खाती हैं और चुनाव अधिकारियों को तैयार रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

30 सितंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट (The final voter list will be released on September 30)

चुनाव आयोग की योजना के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी. जिसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी. चुनाव आयोग इस बार दो से तीन चरणों में चुनाव करा सकता है. पिछले विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का 7 नवंबर को हुआ था.

2020 में किस पार्टी की कितनी सीटें? (How many seats will each party win in 2020?)

बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. 2020 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था. लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं. वर्तमान में एनडीए के पास 132 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के पास 78, जदयू के पास 43 और जीतन राम मांझी के पास चार सीटें हैं. महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, जिसमें राजद के पास 75, ​​कांग्रेस के पास 19 और वामपंथी दलों के पास 16 सीटें हैं.

