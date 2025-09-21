Bihar Election 2025: तेजस्वी की यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली, सम्राट बोले- माफी मांगे लालू परिवार

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ एक बार फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. इससे पहले दरभंगा में राहुल गांधी की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ रैली के मंच से भी ऐसा ही विवाद हुआ था. भाजपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र और बिहार की संस्कृति का अपमान बताते हुए तीखा हमला बोला है.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस कथित घटना का वीडियो शेयर किया (Deputy Chief Minister Samrat Choudhary shared the video of the alleged incident.)

रविवार को भाजपा ने दावा किया कि तेजस्वी यादव की रैली के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस कथित घटना का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. उनहोंने लिखा कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के अभद्र व्यवहार को बढ़ावा दे रहे थे और यह व्यवहार बिहार की संस्कृति को कलंकित करता है. सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगी.

तेजस्वी यादव के मंच से, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। 👉 क्या यही है विपक्ष की राजनीति?

भाजपा नेताओं का तीखा हमला (Sharp attack by BJP leaders)

सम्राट चौधरी ने इस घटना को लोकतंत्र का घोर अपमान बताया और सवाल किया कि क्या माताओं और बहनों का अपमान अब विपक्ष का राजनीतिक हथियार बन गया है. इस बीच उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दावा किया कि तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और राजद नेता केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे. भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की राजनीति जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसका असर चुनावों में साफ़ दिखाई देगा.

RJD पर BJP का आरोप (BJP’s allegation on RJD)

भाजपा के आरोपों पर RJD की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. बार-बार संपर्क करने के बावजूद पार्टी के पदाधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए. वहीं, तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर को जहानाबाद से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी. यात्रा का पहला चरण नालंदा और बेगूसराय जैसे NDA के गढ़ों से गुजरा और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त हुआ.

आरोपों पर राजद

भाजपा के आरोपों पर राजद की ओर से कहा- पीएम मोदी की मां को कथित गाली देने के मामले में आरजेडी ने कहा कि वे AI वीडियो शेयर कर रहे हैं. किसी भी कार्यक्रम में इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है. इस बीच तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर को जहानाबाद से अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू की. यात्रा का पहला चरण नालंदा और बेगूसराय जैसे एनडीए के गढ़ों से होकर 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त हुआ.

