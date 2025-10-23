गहलोत ने राहुल गांधी को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई? जो रातों रात तेजस्वी को CM चेहरा बनाने के लिए हो गए राज़ी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है. ऐसे में महागठबंधन ने भी अपना CM फेस घोसित कर दिया है. जी हां कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के CM चेहरे हैं. वहीं कांग्रेस पार्टी ने पुष्टि की है कि महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया है. इसके अलावा, अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि अगर महागठबंधन सरकार बनाती है, तो बाकी समुदायों के लोगों को भी उप-मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.

काम आया RJD का ये पैतरा

जैसा की आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस लंबे समय से तेजस्वी यादव को समर्थन देने से कहीं न कहीं कतरा रही थी, और राहुल गांधी ने तो अपनी “मतदाता अधिकार यात्रा” के दौरान भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी. वहीं राजद ने सही समय का इंतज़ार किया और मतदान से ठीक दो हफ़्ते पहले एक ऐसा सियासी खेल खेला जिससे कांग्रेस पूरी तरह से पस्त हो गई.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा है, जबकि कांग्रेस और राजद ने महागठबंधन में कलह पैदा कर दी है. जिसके चलते, महागठबंधन न तो सीटों का बंटवारा तय कर पाया है और न ही यह सूची जारी कर पाया है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा. नतीजतन, महागठबंधन एक दर्जन विधानसभा सीटों पर आपस में ही लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है.

कैसे मान गए राहुल गांधी

महागठबंधन में मची उथल-पुथल के बीच, कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अशोक गहलोत को मैदान में उतारा. गहलोत पहले पटना जाकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से बात की. 24 घंटे के अंदर ही गहलोत ने महागठबंधन के भीतर महीनों से उलझे सभी राजनीतिक मुद्दों को सुलझा लिया. इस तरह, राजद आखिरकार कांग्रेस से अपना “राजनीतिक एजेंडा” मनवाने में कामयाब हो गया.

