Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’
Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’

Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’

Jitan Ram Manjhi: सहरसा में जीतन राम मांझी ने कहा कि चार विधायक होने से सदन में आवाज नहीं सुनी जाती है. 2025 में 20 विधायक लाने का लक्ष्य है और गरीबों की योजनाएं पूरी कराने का संकल्प भी है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 22, 2025 3:16:19 PM IST

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में रविवार (21 सितंबर) को आयोजित एक सभा में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक स्थिति और योजनाओं पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी का भागीदारी सिर्फ़ चार विधायकों तक सीमित है. इसलिए सदन में उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी जाती. मांझी ने साफ़ शब्दों में कहा अकेला चना भार नहीं फोड़ता. मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति भी साझा की. उन्होंने कहा कि वे इस बार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी से कम से कम 20 विधायक चुनकर आएं. तभी वे गरीब और वंचित वर्ग के लिए अपनी पुरानी अधूरी योजनाओं को पूरा करा पाएंगे.

मांझी ने नीतीश कुमार पर लगाया ये गंभीर आरोप (Manjhi made this serious allegation against Nitish Kumar)

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब भूमि सुधार विभाग को राज्य की 16-17 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन में से लगभग 13 लाख एकड़ ज़मीन भूमिहीनों में बांटने का आदेश दिया गया था. कैंप की स्थापना के साथ काम तेज़ी से शुरू हुआ. लेकिन उनके पद छोड़ने के बाद भी यह परियोजना अधूरी रही गई. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने इस योजना पर काम शुरू तो किया. लेकिन आज तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

दो कमरों का घर बने- जीतन राम मांझी (Build a two-room house: Jitan Ram Manjhi)

केंद्रीय मंत्री ने आवास योजनाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लेआउट प्लान में सिर्फ़ एक कमरे का प्रावधान है. मांझी ने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा क्या लोग जानवर हैं कि माता-पिता, दामाद, बहू, सब एक ही कमरे में रहते हैं? यह व्यवस्था बिल्कुल ग़लत है. उन्होंने मांग की कि सरकार कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन पर दो कमरों का घर बनाए जिसमें शौचालय और बिजली की सुविधा हो.

किसी को गाली देना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है- मांझी (Abusing someone is against Indian culture – Manjhi)

इस दौरान मांझी ने हाल ही में राजद की एक रैली में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की घटना पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने इसे ‘अत्यंत घृणित’ बताया और कहा कि किसी को गाली देना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है. ऐसे व्यक्ति को इंसान कहना भी उचित नहीं है.

एनडीए में नहीं है किसी भी प्रकार का कोई विवाद (There is no dispute of any kind in NDA)

सीट बंटवारे के सवाल पर मांझी ने कहा कि एनडीए में अभी इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है. संभव है कि दशहरे के बाद इस विषय पर चर्चा हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे. मांझी ने कहा जिसकी सीट जीतने वाली होगी उसे टिकट मिलेगा और हम सब मिलकर उस व्यक्ति की जीत सुनिश्चित करेंगे. इस प्रकार मांझी का यह दौरा उनकी राजनीतिक रणनीति अधूरी योजनाओं और भविष्य की तैयारियों का संदेश लेकर आया.

PM Modi Speech: ‘One Nation, One Tax’ से हर गरीब का सपना होगा सच, हर घर में आएगी खुशहाली!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’
Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’
Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’
Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’