Bihar Chunav: चुनाव के बीच Nitish सरकार से Manjhi निराश, बोले- ‘हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए…’

Bihar Election 2025: सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में रविवार (21 सितंबर) को आयोजित एक सभा में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक स्थिति और योजनाओं पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी का भागीदारी सिर्फ़ चार विधायकों तक सीमित है. इसलिए सदन में उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी जाती. मांझी ने साफ़ शब्दों में कहा अकेला चना भार नहीं फोड़ता. मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति भी साझा की. उन्होंने कहा कि वे इस बार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी से कम से कम 20 विधायक चुनकर आएं. तभी वे गरीब और वंचित वर्ग के लिए अपनी पुरानी अधूरी योजनाओं को पूरा करा पाएंगे.

मांझी ने नीतीश कुमार पर लगाया ये गंभीर आरोप (Manjhi made this serious allegation against Nitish Kumar)

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब भूमि सुधार विभाग को राज्य की 16-17 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन में से लगभग 13 लाख एकड़ ज़मीन भूमिहीनों में बांटने का आदेश दिया गया था. कैंप की स्थापना के साथ काम तेज़ी से शुरू हुआ. लेकिन उनके पद छोड़ने के बाद भी यह परियोजना अधूरी रही गई. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने इस योजना पर काम शुरू तो किया. लेकिन आज तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

दो कमरों का घर बने- जीतन राम मांझी (Build a two-room house: Jitan Ram Manjhi)

केंद्रीय मंत्री ने आवास योजनाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लेआउट प्लान में सिर्फ़ एक कमरे का प्रावधान है. मांझी ने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा क्या लोग जानवर हैं कि माता-पिता, दामाद, बहू, सब एक ही कमरे में रहते हैं? यह व्यवस्था बिल्कुल ग़लत है. उन्होंने मांग की कि सरकार कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन पर दो कमरों का घर बनाए जिसमें शौचालय और बिजली की सुविधा हो.

किसी को गाली देना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है- मांझी (Abusing someone is against Indian culture – Manjhi)

इस दौरान मांझी ने हाल ही में राजद की एक रैली में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की घटना पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने इसे ‘अत्यंत घृणित’ बताया और कहा कि किसी को गाली देना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है. ऐसे व्यक्ति को इंसान कहना भी उचित नहीं है.

एनडीए में नहीं है किसी भी प्रकार का कोई विवाद (There is no dispute of any kind in NDA)

सीट बंटवारे के सवाल पर मांझी ने कहा कि एनडीए में अभी इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है. संभव है कि दशहरे के बाद इस विषय पर चर्चा हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे. मांझी ने कहा जिसकी सीट जीतने वाली होगी उसे टिकट मिलेगा और हम सब मिलकर उस व्यक्ति की जीत सुनिश्चित करेंगे. इस प्रकार मांझी का यह दौरा उनकी राजनीतिक रणनीति अधूरी योजनाओं और भविष्य की तैयारियों का संदेश लेकर आया.

