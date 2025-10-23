ना तेजस्वी ना नीतीश, बिहार चुनाव में सबसे बड़ा खेल कर गया 53 साल का पूर्व विधायक

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. वहीं आज हम बिहार के एक ऐसे सीट की बात करेंगे जहां की चुनावी संग्राम किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है. ये सीट समस्तीपुर जिले की “मिनी मॉस्को” के नाम से मशहूर विभूतिपुर विधानसभा सीट की है. बता दें कि इस सीट से जदयू की उम्मीदवार रवीना कुशवाहा हैं. रवीना कुशवाहा पूर्व विधायक रामबालक सिंह की पत्नी हैं. रवीना रामबालक सिंह से 26 साल छोटी है. रवीना के चुनाव के मैदान में उतरने की कहानी बेहद दिलचस्प है. जिसे जान कर हर कोई हैरान रह जाएगा.

दोहरे हत्याकांड के मामले में मिली सजा

माकपा के दबदबे वाली यह सीट 2010 से 2020 तक रामबालक सिंह के पास थी. लेकिन 2020 में वह माकपा के अजय कुमार से हार गए। वर्तमान में अजय कुमार यहां से विधायक हैं. वहीं 2022 राजनीतिक करियर तब संकट में पड़ गया जब उन पर दोहरे हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. साल 2000 में भाकपा माले नेता ललन सिंह पर हमले के मामले में कोर्ट ने उन्हें 21 साल बाद 2021 में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. वह वर्तमान में एक अन्य हत्या के मामले में जमानत पर बाहर हैं.

इन कानूनी बाधाओं के कारण चुनाव लड़ने से रोके जाने पर राम बालक सिंह ने राजनीति से हटने के बजाय एक ऐसा फैसला लिया जिसे देख हर कोई दंग रह गया.अपनी पत्नी रवीना कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला.

2024 में की शादी

अपनी पहली पत्नी की कैंसर से मौत के बाद 2024 में राम बालक सिंह ने रवीना कुशवाहा से शादी की.राम बालक सिंह का पत्नी उनसे 26 साल छोटी थी. जिसकी वजह से इस शादी की चर्चा पूरे बिहार में हुई. लोगों ने उसी समय कयास लगाया कि वो ये शादी चुनाव की वजह से कर रहे हैं ताकि वो अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतार सकें. अब जब जेडीयू ने रवीना को टिकट दे दिया है, तो साफ़ है कि ये अटकलें बेबुनियाद नहीं थीं.

पत्नी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं

अपने नामांकन पत्र के अनुसार 27 वर्षीय रवीना कुशवाहा के ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. उनके पास 2 लाख रुपये नकद, 100 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी है.उनके पास कोई गाड़ी या संपत्ति नहीं है, जो उनके “सादा जीवन” को दर्शाता है.पूर्व विधायक पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए, रवीना का चुनावी मैदान में उतरना एक बड़ी चुनौती है. अब मुकाबला उनके पति की राजनीतिक विरासत और उनकी पत्नी की “साफ़-सुथरी” छवि के बीच होगा.