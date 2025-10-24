Home > Chunav > भरी सभा में PM Modi ने कर डाली लालू यादव की ऐसी बेइज्जती, तेजस्वी यादव को लग जाएंगी मिर्ची

Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान लालू यादव के परिवार पर तीखा जुबानी हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो ज़मानत पर बाहर आए लोग हैं.

By: Heena Khan | Published: October 24, 2025 1:19:44 PM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधनसभा चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एंट्री हो गई है. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान लालू यादव के परिवार पर तीखा जुबानी हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो ज़मानत पर बाहर आए लोग हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार (24 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों की सेवा कर रही है. उन्होंने नीतीश कुमार का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस बार फिर बिहार में सुशासन की सरकार बनेगी.

PM Modi ने भरी हुंकार

इतना ही नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें की, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि इस समय आप जीएसटी बचत महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, और कल छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने वाला है. इतने व्यस्त समय में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं. समस्तीपुर का माहौल और मिथिला का मिजाज इस बात पर मुहर लगा रहा है कि जब एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो बिहार एक नई गति से आगे बढ़ेगा.

लालू यादव पर साधा निशाना 

इतना ही नहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि ये ज़मानत पर छूटे लोग हैं और यह चोरी का मामला है.उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सेवा कर रही है. एनडीए सरकार गरीबों को पक्के मकान, मुफ़्त अनाज, पेयजल और शौचालय समेत हर सुविधा मुहैया करा रही है. भाजपा कर्पूरी ठाकुर के दिखाए रास्ते पर चल रही है. हमने सभी पिछड़े वर्गों के हितों को प्राथमिकता दी है. इतना ही नहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम जैसे लोग, जो पिछड़े और गरीब परिवारों से आते हैं, आज इस मंच पर कर्पूरी जी के योगदान की बदौलत खड़े हैं. वे भारत माता के अनमोल रत्न थे. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है.

ओबीसी के बारे में क्या बोले प्रधानमंत्री 

इस दौरान ओबेसी आयोग को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग दशकों से चली आ रही है. एनडीए सरकार ने इस मांग को भी पूरा किया. कर्पूरी बाबू मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर थे. एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा पर ज़ोर दिया है. हम सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं.

Tags: bihar chunav 2025biharelectionnewslalu yadavpm moditejashwi yadav
