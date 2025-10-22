Home > Chunav > कभी बीजेपी सांसदों से मारपीट होने से बचाया, अब ओवैसी के Z+ सुरक्षा से क्यों हो रही पप्पू यादव को जलन, बोले- ‘हम भी दोगलई…’

By: Heena Khan | Published: October 22, 2025 12:29:09 PM IST

Bihar Election News: बिहार चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं. वहीं इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव किशनगंज गए, दरअसल, यहां उन्होंने बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार मुसब्बिर आलम को वोट देने की अपील की. ​​इतना ही नहीं उन्होंने एनडीए सरकार और एआईएमआईएम की भी कड़ी आलोचना की. वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

जानिये क्या बोले पप्पू यादव 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ़ गाली-गलौज और भावनात्मक बयानबाज़ी के ज़रिए चुनाव जीतने वाले लोग ही देश में सरकार न बन पाने के लिए ज़िम्मेदार हैं. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर एआईएमआईएम 5 सीटें जीत जाती, तो कांग्रेस की सरकार बन सकती थी. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश में प्यार का पैगाम दिया है और कभी नफ़रत का रास्ता नहीं चुना.



ओवैसी पर भड़के पप्पू 

इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने ओवैसी की कड़ी आलोचना की और असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सुरक्षा मिलने पर कहा कि “हम दो साल से Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, नहीं मिली. थोड़ा सा दोगलई कर लूं तो मुझे भी Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी!”तो क्या हम भी अब दोगलई और धूर्तई में नाम लिखा लें. उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और अतीक अहमद जैसे नेता मारे गए, और आज़म खान की सुरक्षा भी संदिग्ध है, लेकिन ओवैसी को Z+ सुरक्षा कैसे मिली? उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए पूछा कि वे ओवैसी से कितना प्यार करते हैं. पप्पू यादव ने एआईएमआईएम-बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, “अमित शाह ओवैसी को Z+ सुरक्षा देते हैं.

