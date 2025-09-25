Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
Home > बिहार > Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चली हैं. चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी अधिकारियों के तबादले पूरे करने का आदेश जारी किया है. आयोग ने इस बारे में बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 25, 2025 3:40:34 PM IST

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ होती जा रही है. इस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. आयोग 6 अक्टूबर के बाद तारीखों की घोषणा कर सकता है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा और कोई भी अधिकारी अपने गृह ज़िले में तैनात नहीं रहेगा. चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची जारी किया जा सकता है.

चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर (Transfer of officers before elections)

आयोग ने अपने पत्र में साफ कहा कि राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों और स्टाफ के ट्रांसफर की प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए. इसके बाद आयोग को एक पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए. चुनाव आयोग के इस पत्र से ये तय होता है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है. चुनाव आयुक्त चुनाव तैयारियों की जायजा के लिए बिहार का दौरा भी कर सकते हैं.

अधिकारियों को नही रखा जाएगा गृह ज़िलों में तैनात (Officers will not be posted in their home districts)

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक्शन मोड में नज़र आ रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोग ने कहा कि 3 साल से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा. इसके अलावा किसी भी चुनाव अधिकारी को उनके गृह ज़िले में तैनात नहीं किया जाएगा. साथ ही 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया है. हालांकि इसके पीछे एक कारण चुनाव के दौरान किसी भी तरह के पूर्वाग्रह या दबाव को रोकना भी है. यही कारण है कि लंबे समय से एक जगह पर तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है.

बिहार चुनाव 2 या 3 चरणों में (Bihar elections in 2 or 3 phases)

बिहार में मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है. इसलिए ये साफ कहा कि आने वाले दिनों में तारीखों की घोषणा हो सकती है. माना जा रहा है कि चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं. पिछला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था. कुछ इस तरह हुआ था पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को किया गया था, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का 7 नवंबर को हुआ था. इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी चुनाव दो या तीन चरणों में संपन्न हो सकता है.

Railway Station in UP : क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन हैं?

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र