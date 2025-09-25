Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ होती जा रही है. इस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. आयोग 6 अक्टूबर के बाद तारीखों की घोषणा कर सकता है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा और कोई भी अधिकारी अपने गृह ज़िले में तैनात नहीं रहेगा. चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची जारी किया जा सकता है.

चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर (Transfer of officers before elections)

आयोग ने अपने पत्र में साफ कहा कि राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों और स्टाफ के ट्रांसफर की प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए. इसके बाद आयोग को एक पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए. चुनाव आयोग के इस पत्र से ये तय होता है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है. चुनाव आयुक्त चुनाव तैयारियों की जायजा के लिए बिहार का दौरा भी कर सकते हैं.

अधिकारियों को नही रखा जाएगा गृह ज़िलों में तैनात (Officers will not be posted in their home districts)

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक्शन मोड में नज़र आ रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोग ने कहा कि 3 साल से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा. इसके अलावा किसी भी चुनाव अधिकारी को उनके गृह ज़िले में तैनात नहीं किया जाएगा. साथ ही 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया है. हालांकि इसके पीछे एक कारण चुनाव के दौरान किसी भी तरह के पूर्वाग्रह या दबाव को रोकना भी है. यही कारण है कि लंबे समय से एक जगह पर तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है.

बिहार चुनाव 2 या 3 चरणों में (Bihar elections in 2 or 3 phases)

बिहार में मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है. इसलिए ये साफ कहा कि आने वाले दिनों में तारीखों की घोषणा हो सकती है. माना जा रहा है कि चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं. पिछला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था. कुछ इस तरह हुआ था पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को किया गया था, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का 7 नवंबर को हुआ था. इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी चुनाव दो या तीन चरणों में संपन्न हो सकता है.

